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"Это что-то новое. И это распространяется": В Нью-Йорке заявили о загадочной заразе, убивающей детей
15 мая 2020, 01:55 • 61 • В мире
В Нью-Йорке заявили о загадочной заразе, убивающей детей. "Это что-то новое. И это распространяется", - отметил губернатор Эндрю Куомо. В городе зарегистрировано уже больше 100 случаев, три из них оказались смертельными.
В США распространяется новое воспалительное заболевание, которое поражает детей. Специалисты связывают его с коронавирусной инфекцией.
Новый недуг напоминает по своим клиническим проявлениям синдром Кавасаки. Среди симптомов - повышенная температура тела, которая держится 3-4 дня, и сыпь.
Между тем в городе зарегистрировано уже 102 случая нового заболевания, передавал губернатор Эндрю Куомо. Трое детей умерли, самому младшему из них было всего пять лет.
Притом у заболевших нью-йоркских детей не наблюдалось привычных признаков COVID-19 - кашля или сложностей с дыханием. Несмотря на это, проверки на наличие коронавируса показали положительный результат.
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