Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шп...
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в оче...
Расстрелы на Майдане: вскрываются неприятные для Порошенко и Луценко факты
Главная / В мире

"Это что-то новое. И это распространяется": В Нью-Йорке заявили о загадочной заразе, убивающей детей

15 мая 2020, 01:55  •  61 • В мире
В Нью-Йорке заявили о загадочной заразе, убивающей детей. "Это что-то новое. И это распространяется", - отметил губернатор Эндрю Куомо. В городе зарегистрировано уже больше 100 случаев, три из них оказались смертельными.
В США распространяется новое воспалительное заболевание, которое поражает детей. Специалисты связывают его с коронавирусной инфекцией.
Новый недуг напоминает по своим клиническим проявлениям синдром Кавасаки. Среди симптомов - повышенная температура тела, которая держится 3-4 дня, и сыпь.
Она может быть по всему телу, может быть только на ладонях или на ступнях, что для сыпи достаточно необычно, - подчеркивал детский врач из Нью-Йорка Стивен Керни.
Между тем в городе зарегистрировано уже 102 случая нового заболевания, передавал губернатор Эндрю Куомо. Трое детей умерли, самому младшему из них было всего пять лет.
Притом у заболевших нью-йоркских детей не наблюдалось привычных признаков COVID-19 - кашля или сложностей с дыханием. Несмотря на это, проверки на наличие коронавируса показали положительный результат.
Это что-то новое. И это распространяется, - отметил Куомо.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
14 мая 2020, 19:55
В США обнаружена новая зараза, убивающая детей: Заболевших больше сотни
14 мая 2020, 21:55
"Тысячи жизней стариков - плата за "особый" путь Швеции?" Немецкие СМИ опубликовали пугающие цифры
14 мая 2020, 19:55
COVID убивает детей не сразу, а через месяцы. В США и Англии у ребят проявились странные осложнения
14 мая 2020, 23:55
Арестован обвиняемый по делу о крушении боинга MH17 — СМИ
14 мая 2020, 21:55
Пойдёт на шестой: Лукашенко уже подал заявление в ЦИК
14 мая 2020, 23:55
Работница вокзала скончалась после "коронавирусного" плевка
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 мая 2020, 23:55
"Просто уничтожат": Эксперт объяснил, почему пока не может открыть правду о...
14 мая 2020, 23:55
Чубайс дал России экономический урок. Делягин указал на "совершенно конкретное в...
14 мая 2020, 23:55
"Украина знала об этом": Глава МИД Незалежной утверждает, что был в курсе в...
14 мая 2020, 23:55
Беспочвенно и недостойно: МИД России обвинил США в навязывании миру антикитайского ди...
15 мая 2020, 00:55
Так кто же кормил СССР? Украина, Прибалтика или Грузия? (Уставший Оптимист)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2020, 15:55
"Слепые" эксперты в упор не видят обгорелых попугаев": эксперт о крушении MH17
11 мая 2020, 23:55
Усик дал достойны ответ селюку-«майданщику» из Шапитовки
10 мая 2020, 16:55
Россия восстановила историческую справедливость, чем довела до истерики Польшу
11 мая 2020, 08:55
Сатановский ответил на истерику поляков: "Странные люди... Библии они не читали, что ли?"
10 мая 2020, 10:28
Подобного никогда не было в истории. Какой сценарий сейчас реализуется. Валентин Катасонов
09 мая 2020, 05:10
"Мало ли чего говорит президент": Грефу невыгодно исполнять. Сатановский объяснил принцип
08 мая 2020, 23:35
В России поставили на место президентов Латвии, Литвы и Эстонии: Изображая «нации-жертвы», вы прикрываете свое сотрудничество с Гитлером
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.