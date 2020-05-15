"Это что-то новое. И это распространяется": В Нью-Йорке заявили о загадочной заразе, убивающей детей

В США распространяется новое воспалительное заболевание, которое поражает детей. Специалисты связывают его с коронавирусной инфекцией.

Новый недуг напоминает по своим клиническим проявлениям синдром Кавасаки. Среди симптомов - повышенная температура тела, которая держится 3-4 дня, и сыпь.

Она может быть по всему телу, может быть только на ладонях или на ступнях, что для сыпи достаточно необычно, - подчеркивал детский врач из Нью-Йорка Стивен Керни.

Между тем в городе зарегистрировано уже 102 случая нового заболевания, передавал губернатор Эндрю Куомо. Трое детей умерли, самому младшему из них было всего пять лет.

Притом у заболевших нью-йоркских детей не наблюдалось привычных признаков COVID-19 - кашля или сложностей с дыханием. Несмотря на это, проверки на наличие коронавируса показали положительный результат.