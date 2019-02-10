"Это что-то новенькое, басурманское": за очередным "фактом" о семье Путина рассмотрели руку США

В Сети возмутились очередным "фактом" о семье президента России Владимира Путина и рассмотрели за этой публикацией в СМИ руку США. "Это что-то новенькое, басурманское", - заявили интернет-пользователи. "Радио "Свобода" благополучно получило первый транш после шатдауна", - полагает политолог Армен Гаспарян.

У себя в Twitter политолог и публицист Армен Гаспарян рассмотрел за новым якобы "фактом" о семье президента России Владимира Путина, который ранее озвучило радио "Свобода", руку США.

В своей публикации издание, ссылаясь на редактора сайта "Путинизм" Артема Круглова, изучающего "малоизвестные стороны биографии президента России", сообщает очередную фейковую байку о семье главы государства - якобы отец Путина выколол его матери глаз вилами.

Абсурдность подобного заявления возмутила интернет-пользователей. Кто-то посчитал, что это - очередная шутка. Но часть из них напомнили о спонсорах СМИ из-за океана.

"Сразу видно: радио "Свобода" благополучно получило первый транш после шатдауна", - прокомментировал это псевдоисследование Гаспарян.

В след ему @rexxx12 напомнил о заставке, которая ранее звучала на этом же радио.

"Вспоминается заставка, звучавшая на самой радиостанции "Свобода" в конце 1980-х между выпусками новостей: "Радио "Свобода" - независимая радиостанция, финансируемая Конгрессом США и так далее".

"Они это серьезно? - изумилась Наташа Мелл. - Или у них на полтора месяца раньше первое апреля началось?"

Интернет-пользователь @Romancolonel посчитал, что "вилами"- это что-то из хохляцкой истории". А @murmuring_man уверен, что "это что-то новенькое, басурманское".

"В деревнях бывает, села женщина на вилы, когда работала, - травму получила. Всякое бывает. Но чтобы в Питере мужик бегал за женой с вилами - это что-то новенькое, басурманское".