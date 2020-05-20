"Это что, шутка?": Призыв Жириновского о ликвидации Совфеда привёл сенаторов в замешательство

Депутат Госдумы Владимир Жириновский выступил с призывом вдвое сократить число чиновников. По его словам, сокращения следует произвести на всех уровнях, в том числе в Государственной думе и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации, отметил Жириновский, добавив, что эти меры позволят сэкономить.

Однако инициатива привела сенаторов в замешательство. Опрошенные Царьградом политики признаются, что сперва восприняли это даже как шутку.

"Знаете, я прочитал это в интернете, но подумал, что, может, это шутка, - рассказал сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков. - Есть вещи, которые комментировать просто бесполезно. Ну как глупость можно комментировать?"

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков считает, что призыв лидера ЛДПР как минимум странный.

"Уже сложилась система власти по численности, по структуре в России, работает эффективно. Совет Федерации ликвидировать - крайне странное предложение, потому что мы являемся федерацией, федеративной республикой. А федерация практически во всех федеративных государствах формирует орган власти, который является представителем регионов как таковых", - указывает он.

К тому же, добавляет Цеков, экономия, о которой говорит депутат, также вызывает вопросы. Ведь конкретных цифр так и не было приведено в обращении Жириновского.

"В частности, он мог бы посчитать, какая экономия вообще будет в случае сокращения и ликвидации. Эта экономия, на мой взгляд, совершенно несовместима с той пользой, которую приносит федеральная законодательная власть, как Госдума, так и Совет Федерации", - добавил он, отметив, что лично у него отношение к такой задумке отрицательное.

Не так категорично, однако принципиально высказала своё мнение его коллега - Ольга Ковитиди.

Сенатор от Республики Крым поясняет, что подобные высказывания, особенно в этот непростой период, не способствуют консолидации общества.

"Кому понадобилось в этот непростой период раскачивать лодку государственного устройства России, кому и зачем понадобилось сегодня менять основы государственного строя России - сказать сложно. Ведь самый главный бич государства Российского - это смута. Я твёрдо уверена, что сегодня, в этот период, никакая смута не нужна. Сегодня мы должны консолидироваться и объединиться. Вот это должно быть нашей главной национальной идеей - национальное единство. А раскачивание лодки сегодня не способствует тому, чтобы государство было крепче", - отметила она.