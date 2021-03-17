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"Это что? Это как? Сам-то понял, что сказал?": Байден одним словом взбесил русский народ

17 марта 2021, 17:40  •  80 • Политика
Президент США Джо Байден одним словом взбесил русский народ. "Это что? Это как? Глава Белого дома понял, что сказал?" - удивился экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Так он прокомментировал слова Байдена, который в разговоре с журналистами назвал президента России Владимира Путина "убийцей". Американский лидер также обвинил Москву во "вмешательстве в выборы" и пообещал, что она "заплатит определённую цену" за свои действия. В то же время Байден отметил, что он готов сотрудничать с Москвой, несмотря на всё сказанное выше.
Это что? Это как? Глава Белого дома понял, что сказал? - пишет в Telegram Пронько.
Скриншот: Telegram/Юрий Пронько
Российская журналистка Юлия Витязева в свою очередь напомнила Байдену, что "убийца"-Путин остановил войну в Нагорном Карабахе, предотвратил резню, которая грозила Крыму перед памятным референдумом, и не дал сжечь дотла Донбасс. В то же время превозносимый американскими демократами экс-президент США Барак Обама уничтожал Сирию, Ирак и "подкидывал дровишки в пожарища гражданской войны" в Ливии и на Украине.
И если бы не Путин, ваш новоявленный кумир и вас бы обрёк на верную смерть. Во имя такой же уродливой и съехавшей кукухой демократии, как и тот, кто, вопреки здравому смыслу, стал президентом США, - отметила Витязева.
Скриншот: Telegram/Юлия Витязева
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что выпад Байдена - это "истерика от бессилия" США, передаёт Nation News. Издание напомнило, что Соединённые Штаты уже пытались возложить на Москву ответственность за вмешательство в выборы 2016 года и даже инициировали соответствующее расследование. Однако оно закончилось ничем. Американские силовики так и не нашли никаких свидетельств "русского заговора".
Напомним, что во время интервью журналист ABC спросил у Байдена, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей", на что хозяин Белого дома, немого подумав, ответил: "Ммм, да".

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