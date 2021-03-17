|
"Это что? Это как? Сам-то понял, что сказал?": Байден одним словом взбесил русский народ
17 марта 2021, 17:40 • 80 • Политика
Президент США Джо Байден одним словом взбесил русский народ. "Это что? Это как? Глава Белого дома понял, что сказал?" - удивился экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Так он прокомментировал слова Байдена, который в разговоре с журналистами назвал президента России Владимира Путина "убийцей". Американский лидер также обвинил Москву во "вмешательстве в выборы" и пообещал, что она "заплатит определённую цену" за свои действия. В то же время Байден отметил, что он готов сотрудничать с Москвой, несмотря на всё сказанное выше.
Скриншот: Telegram/Юрий Пронько
Российская журналистка Юлия Витязева в свою очередь напомнила Байдену, что "убийца"-Путин остановил войну в Нагорном Карабахе, предотвратил резню, которая грозила Крыму перед памятным референдумом, и не дал сжечь дотла Донбасс. В то же время превозносимый американскими демократами экс-президент США Барак Обама уничтожал Сирию, Ирак и "подкидывал дровишки в пожарища гражданской войны" в Ливии и на Украине.
Скриншот: Telegram/Юлия Витязева
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что выпад Байдена - это "истерика от бессилия" США, передаёт Nation News. Издание напомнило, что Соединённые Штаты уже пытались возложить на Москву ответственность за вмешательство в выборы 2016 года и даже инициировали соответствующее расследование. Однако оно закончилось ничем. Американские силовики так и не нашли никаких свидетельств "русского заговора".
Напомним, что во время интервью журналист ABC спросил у Байдена, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей", на что хозяин Белого дома, немого подумав, ответил: "Ммм, да".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 марта 2021, 20:10
|
16 марта 2021, 00:25
|
16 марта 2021, 03:10
|
17 марта 2021, 10:20
|
11 марта 2021, 11:15
|
14 марта 2021, 08:05
|
16 марта 2021, 05:55