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"Это что, базар?": Киргизские депутаты выгнали из парламента чиновника без галстука - видео

17 января 2019, 00:39  •  48 • В мире
В Киргизии чиновника выгнали с заседания парламента из-за внешнего вида. Причиной стало отсутствие галстука у главы отдела финансирования и бухгалтерского учёта Агентства начального профобразования. "Это что, базар?" - возмутился вице-спикер парламента и потребовал, чтобы оплошавший чиновник удалился с заседания.
В парламенте Киргизии выставили с заседания сотрудника Агентства начального профобразования. Причиной стал внешний вид руководителя отдела финансирования и бухгалтерского учёта Талантбека Тынысова
В частности, на внешний вид мужчины обратил внимание вице-спикер Мирлан Бакиров.
Он принял джемпер чиновника за футболку и поинтересовался, почему у выступающего нет галстука. Бакиров также напомнил о регламенте для чиновников.
Конфликт был запечатлён на видео.
"Что это такое? Аппарат Жогорку Кенеша (законодательный орган Киргизии - ред.), почему вы не смотрите? Аппарат правительства и представитель кабмина. Это что? Базар?" - возмутился вице-спикер Мирлан Бакиров.
После этого Талантбека Тынысова попросили покинуть зал заседаний.

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