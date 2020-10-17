"Это чревато серьёзными последствиями": США сделали Турции последнее предупреждение за С-400

Такое заявление сделал в пятницу официальный представитель Министерства обороны США Джонатан Хоффман.

Мы глубоко обеспокоены сообщениями, что Турция вводит эту систему в строй. Её не следует брать на вооружение. Это чревато серьёзными последствиями для наших отношений в сфере безопасности, - приводит его слова ТАСС.

Хоффман не стал уточнять, какие последствия ждут Анкару за избыточную, по мнению Вашингтона, самостоятельность. Однако он напомнил о санкциях, которым уже подвергся партнёр США по НАТО. Речь идёт об исключении Турции из программы производства истребителей F-35.

Представитель Пентагона намекнул, что самолёты F-35 могут стать не единственным, чего лишится Турция. По его словам, С-400 остаются препятствием в развитии двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что Турция испытала зенитно-ракетные комплексы С-400 на берегу Чёрного моря. Согласно предварительным данным, турецкие военные остались довольны российской техникой.

Покупка С-400 серьёзно обострила отношения между США и Турцией. Вашингтон заявлял, что российское вооружение невозможно интегрировать в общую систему ПВО НАТО. Турция же говорила, что право решать вопросы национальной безопасности остаётся за ней. В итоге Соединённые Штаты наложили на Турцию санкции и заморозили поставку F-35 в Анкару.