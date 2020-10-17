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"Это чревато серьёзными последствиями": США сделали Турции последнее предупреждение за С-400

17 октября 2020, 12:30  •  104 • Политика
Власти США сделали Турции последнее предупреждение в связи с испытаниями российских ЗРК С-400. В Пентагоне предупредили: "Это чревато серьёзными последствиями".
Такое заявление сделал в пятницу официальный представитель Министерства обороны США Джонатан Хоффман.
Мы глубоко обеспокоены сообщениями, что Турция вводит эту систему в строй. Её не следует брать на вооружение. Это чревато серьёзными последствиями для наших отношений в сфере безопасности, - приводит его слова ТАСС.
Хоффман не стал уточнять, какие последствия ждут Анкару за избыточную, по мнению Вашингтона, самостоятельность. Однако он напомнил о санкциях, которым уже подвергся партнёр США по НАТО. Речь идёт об исключении Турции из программы производства истребителей F-35.
Представитель Пентагона намекнул, что самолёты F-35 могут стать не единственным, чего лишится Турция. По его словам, С-400 остаются препятствием в развитии двусторонних отношений.
Ранее сообщалось, что Турция испытала зенитно-ракетные комплексы С-400 на берегу Чёрного моря. Согласно предварительным данным, турецкие военные остались довольны российской техникой.
Покупка С-400 серьёзно обострила отношения между США и Турцией. Вашингтон заявлял, что российское вооружение невозможно интегрировать в общую систему ПВО НАТО. Турция же говорила, что право решать вопросы национальной безопасности остаётся за ней. В итоге Соединённые Штаты наложили на Турцию санкции и заморозили поставку F-35 в Анкару.

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