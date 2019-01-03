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"Это человек, как считается, управляет миром": В Сети отреагировали на слова Трампа о том, что Афганистан "сделал из СССР Россию"
03 января 2019, 08:09 • 207 • В мире
Президент США, объясняя свое желание вывести американские войска из Афганистана, заявил, что именно из-за этой страны развалился Советский Союз, став "банкротом". "Это человек, как считается, управляет миром", - прокомментировала заявление Тармпа журналист Юлия Витязева
В эфире телеканала FoxNews Дональд Трамп заявил, что Советский Союз "развалила операция в Афганистане", которая привела СССР к банкротству. Именно поэтому он считает излишним тратить миллиарды долларов на то, чтобы сохранять американское военное присутствие в этой стране.
При этом вмешательство СССР было правильным, так как Афганистан представлял собой серьезную террористическую угрозу.
Заявление американского лидера прокомментировала в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Витязева. "Президент Дональд Трамп: "Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что (СССР) обанкротился из-за боевых действий в Афганистане»".то человек, как считается, управляет миром", - написала она.
Подписчики с юмором отнеслись к публикации. "Тогда стоит посмотреть чем станет Союз штатов", "Не мешайте полковнику работать. Свои тексты он согласовывает где надо", "Пока ему удаётся управлять миром не привлекая внимания санитаров", - писали пользователи в комментариях.
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