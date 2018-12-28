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"Это часть Украины": Полторак обещал новые провокации в Керченском проливе
28 декабря 2018, 15:39 • 65 • Политика
Украина произведет в Керченском проливе новые провокации. Об этом в эфире украинского ТВ обещал министр обороны страны Степан Полторак. "Будет и 20, и 30, и 100 (проходов кораблей), и это будет всегда, потому что Азовское море — это часть Украины..." — заявил глава оборонного ведомства.
Со своим заявлением министр обороны Украины выступил в интервью телеканалу ZIK. Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России у крымских берегов в районе Керченского пролива. В итоге и сами морские суда, и члены их экипажей были задержаны.
В России этот инцидент назвали провокацией украинской стороны. В Киеве — "актом агрессии" со стороны нашей страны. С 26 ноября по 26 декабря на Украине действовало 30-дневное военное положение.
В декабре украинские власти объявили, что Россия якобы препятствует проходу их кораблей через Керченский пролив. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг данное заявление.
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