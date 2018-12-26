Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Николай Патрушев: США заключили союз с украинскими неонацистами
″Пойти под статью никто не хочет″: В Сети объяснили двойной провал Украины с про...
Атака израильских истребителей в Сирии создала угрозу гражданским самолетам
ПАРАБИОЗ: красота, здоровье, работоспособность (Познавательное ТВ, Олег Мульцин)
Главная / В мире

"Это часть нашей культуры и жизни": Япония возобновляет официальные убийства китов

26 декабря 2018, 18:09  •  75 • В мире
Правительство Японии объявило о выходе из Международной комиссии по промыслу китов и возобновлении коммерческого промысла млекопитающих, запрет на убийство которых действует уже более 30 лет. "Это часть нашей культуры и жизни", - такими словами генсек кабинета министров страны оправдал принятое решение.
Япония выходит из Международной комиссии по промыслу китов. Официальное заявление об этом сделал генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, сообщает телевидение "360" со ссылкой на японское агентство Kyodo.
Правительство страны уверено, что численность китов в мире достаточная, чтобы Япония после 30-летнего соблюдения требований Комиссии могла возобновить охоту на морских млекопитающих. Китобои начнут свой промысел не ранее 30 июня 2019 года. При этом генеральный секретарь пообещал, что забой будет производиться только в территориальных водах Японии.
"В нашей стране китов как ресурсы используют не только в пищу, но и многими другими способами. Это часть нашей культуры и жизни", - такими словами оправдывает Ёсихидэ Суга возобновление официальных убийств млекопитающих.
Напомним, что запрет на убийства китов введен в 1982 году. Однако Токио лишь условно соблюдал этот запрет, убивая ежегодно около тысячи особей якобы в научных целях. С этим на протяжении всего времени пытались бороться различные экологические организации.
В 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Японии прекратить коммерческий промысел китов. В ответ руководство страны лишь пообещало сократить на две трети число забиваемых особей. Международная комиссия по промыслу китов отвергла такое предложение, а Япония в ответ намекнула, что может вообще покинуть комиссию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

75
Источник
Похожие новости
26 декабря 2018, 08:24
"Чёткое расследование и надлежащее разбирательство" - Гватемала выдвигает требования к США в связи со смертью ребёнка-мигранта
26 декабря 2018, 18:09
″Пойти под статью никто не хочет″: В Сети объяснили двойной провал Украины с продажей захваченного ″Норда″
26 декабря 2018, 05:09
Полиция Таиланда нашла двух российских граждан, потерявшихся в лесу Пханг Нга

25 декабря 2018, 22:39
Афганские сериалы, египетский туризм и птицы под кокаином: Сенатор перечислил самые необычные траты госбюджета США
25 декабря 2018, 22:39
"Этого не произойдёт, пока у нас не будет стены": Трамп сообщил, как долго продлится шатдаун
26 декабря 2018, 01:39
Вопрос имиджа: зачем Трамп заявил о готовности Саудовской Аравии выделить средства на восстановление Сирии
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
23 декабря 2018, 18:39
"Бить будем сильно, но аккуратно!": Коротченко раскрыл планы России на случай войны с Украиной - видео
26 декабря 2018, 11:39
Флот даст отпор: главком ВМФ РФ предупредил США
26 декабря 2018, 01:54
Советские С-300 оставили жалкие остатки от израильских ракет, выпущенных по Сирии - фото
22 декабря 2018, 23:09
Украинский олигарх посоветовал Порошено и Турчинову с их детьми отправиться на корабле через Керченский пролив
24 декабря 2018, 23:39
Эксперт оценил заявление Киева про утрату документов об «украинском Крыме»
22 декабря 2018, 00:24
Иран оказал "ракетный приём" появившемуся в Персидском заливе авианосцу ВМС США
25 декабря 2018, 03:10
Приказано - расстрелять: ВСУ перед наступлением на Донбасс "усмиряют" бегущих из-под Горловки военных
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.