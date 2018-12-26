"Это часть нашей культуры и жизни": Япония возобновляет официальные убийства китов

Правительство Японии объявило о выходе из Международной комиссии по промыслу китов и возобновлении коммерческого промысла млекопитающих, запрет на убийство которых действует уже более 30 лет. "Это часть нашей культуры и жизни", - такими словами генсек кабинета министров страны оправдал принятое решение.

Япония выходит из Международной комиссии по промыслу китов. Официальное заявление об этом сделал генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, сообщает телевидение "360" со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Правительство страны уверено, что численность китов в мире достаточная, чтобы Япония после 30-летнего соблюдения требований Комиссии могла возобновить охоту на морских млекопитающих. Китобои начнут свой промысел не ранее 30 июня 2019 года. При этом генеральный секретарь пообещал, что забой будет производиться только в территориальных водах Японии.

"В нашей стране китов как ресурсы используют не только в пищу, но и многими другими способами. Это часть нашей культуры и жизни", - такими словами оправдывает Ёсихидэ Суга возобновление официальных убийств млекопитающих.

Напомним, что запрет на убийства китов введен в 1982 году. Однако Токио лишь условно соблюдал этот запрет, убивая ежегодно около тысячи особей якобы в научных целях. С этим на протяжении всего времени пытались бороться различные экологические организации.

В 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Японии прекратить коммерческий промысел китов. В ответ руководство страны лишь пообещало сократить на две трети число забиваемых особей. Международная комиссия по промыслу китов отвергла такое предложение, а Япония в ответ намекнула, что может вообще покинуть комиссию.