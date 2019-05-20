"Это бюджет хорошего города": Депутат Гаврилов в Екатеринбурге рассказал о миллиардных вливаниях НКО из-за рубежа

Российский депутат Сергей Гаврилов, который в составе делегации прибыл в Екатеринбург, сообщил об объемах иностранного финансирования НКО в России. По его словам, данные закрытого доклада о средствах, которые перечисляются из-за рубежа, говорят о миллиардных вливаниях в НКО.

"В прошлом году иностранное финансирование НКО достигло 85 млрд рублей. Это бюджет хорошего города, много чего хорошего можно сделать", - заявил он.

По его словам, недопустимо, чтобы кормящиеся из-за рубежа "грантоеды" пытались подорвать власть.

По словам Гаврилова, опыт случившегося из-за возведения храма конфликта в Екатеринбурге должен подтолкнуть к способам, как правильно вырабатывать стратегию города, как коммуницировать общественности и власти, чтобы слышать мнение каждого.

Всем участникам процесса - и городским властям, и деятелям культуры, и молодежным активистам - важно выстроить и выработать позицию, что мы хотим видеть в нашем городе.

Отметим, что депутаты Госдумы России побывали в Екатеринбурге, чтобы оценить ситуацию вокруг строительства храма. Они призвали власти города стать более открытыми и ответственными, а также сдержать обещания, связанные с проведением опроса. "Мы не хотим цветных революций", - заявили в делегации.