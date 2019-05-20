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"Это бюджет хорошего города": Депутат Гаврилов в Екатеринбурге рассказал о миллиардных вливаниях НКО из-за рубежа
20 мая 2019, 23:54 • 10 • Политика
Российский депутат Сергей Гаврилов, прибывший в Екатеринбург, сообщил, что по итогам прошлого года НКО в России получили иностранную финансовую поддержку на 85 млрд рублей. "Это бюджет хорошего города", - отметил он.
Российский депутат Сергей Гаврилов, который в составе делегации прибыл в Екатеринбург, сообщил об объемах иностранного финансирования НКО в России. По его словам, данные закрытого доклада о средствах, которые перечисляются из-за рубежа, говорят о миллиардных вливаниях в НКО.
"В прошлом году иностранное финансирование НКО достигло 85 млрд рублей. Это бюджет хорошего города, много чего хорошего можно сделать", - заявил он.
По его словам, недопустимо, чтобы кормящиеся из-за рубежа "грантоеды" пытались подорвать власть.
По словам Гаврилова, опыт случившегося из-за возведения храма конфликта в Екатеринбурге должен подтолкнуть к способам, как правильно вырабатывать стратегию города, как коммуницировать общественности и власти, чтобы слышать мнение каждого.
Всем участникам процесса - и городским властям, и деятелям культуры, и молодежным активистам - важно выстроить и выработать позицию, что мы хотим видеть в нашем городе.
Отметим, что депутаты Госдумы России побывали в Екатеринбурге, чтобы оценить ситуацию вокруг строительства храма. Они призвали власти города стать более открытыми и ответственными, а также сдержать обещания, связанные с проведением опроса. "Мы не хотим цветных революций", - заявили в делегации.
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