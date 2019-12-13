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"Это было в 1:30 ночи": Зеленский не помнит интервью российским журналистам

13 декабря 2019, 11:39  •  99 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об интервью телеканалу "Россия 1". "Это было в 1:30 ночи, и одна журналистка спросила у меня что-то, я ей что-то ответил. Вот такое интервью", - заявил украинский лидер.
Телеканал "Россия 1" анонсировал показ первого полноценного интервью президента Украины Владимира Зеленского российским журналистам. Украинский лидер поспешил откреститься.
Зеленский утверждает, что никакого интервью российским журналистам не давал. По его словам, имел место пресс-подход на улице после завершения саммита "нормандской четвёрки" в Париже.
"Это было в 1:30 ночи, и одна журналистка спросила у меня что-то, я ей что-то ответил. Вот такое интервью", - сказал он в украинском эфире в ответ на соответствующий вопрос.
Напомним, что то самое интервью должны показать уже в воскресенье, 15 декабря.

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