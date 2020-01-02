"Это было странно": Популярная модель взяла кольцо за 20 млн рублей, отказав избраннику

Девушка отклонила предложение руки и сердца поклонника. Однако не отказалась от подарка – дорогого кольца стоимостью в несколько тысяч фунтов стерлингов (около 20 млн рублей). Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Речь идёт о популярной в Instagram модели Аманде Кронин, которая рассказала свою историю подписчикам. Так, по её словам, некий симпатичный мужчина завалил её романтическими письмами и звал замуж. Сама модель имени его не называет, но подчёркивает, что он один из влиятельных людей в Северной Европе.

Также потом выяснилось, что он женат.

"Я сказала, что не могу с ним видеться, - рассказывает Кронин. – Но он заявил, что готов развестись". Позже он настоял на встрече и подарил ей дорогое кольцо.

"Это было странно", - написала девушка. И отметила, что готова была вернуть кольцо, поскольку не собиралась быть его невестой. Но он настоял, чтобы она оставила кольцо у себя.