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"Это было странно": Популярная модель взяла кольцо за 20 млн рублей, отказав избраннику
02 января 2020, 09:24 • 33 • В мире
Девушка приняла кольцо за 20 миллионов рублей, но отклонила предложение руки и сердца. Популярная модель объяснила свой поступок так: мол, избранник женат, а его внимание сбивало с толку. "Это было странно", - написала она в Instagram.
Девушка отклонила предложение руки и сердца поклонника. Однако не отказалась от подарка – дорогого кольца стоимостью в несколько тысяч фунтов стерлингов (около 20 млн рублей). Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
Речь идёт о популярной в Instagram модели Аманде Кронин, которая рассказала свою историю подписчикам. Так, по её словам, некий симпатичный мужчина завалил её романтическими письмами и звал замуж. Сама модель имени его не называет, но подчёркивает, что он один из влиятельных людей в Северной Европе.
Также потом выяснилось, что он женат.
"Я сказала, что не могу с ним видеться, - рассказывает Кронин. – Но он заявил, что готов развестись". Позже он настоял на встрече и подарил ей дорогое кольцо.
"Это было странно", - написала девушка. И отметила, что готова была вернуть кольцо, поскольку не собиралась быть его невестой. Но он настоял, чтобы она оставила кольцо у себя.
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