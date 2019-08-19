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"Это было сделано неумышленно": Офис Зеленского проглотил обиду от инцидента с караваем
19 августа 2019, 23:54 • 8 • Политика
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского прокомментировала инцидент, произошедший в ходе встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его жены Сары. "Это было сделано неумышленно", - говорится в заявлении Офиса президента, несмотря на шквал негодования в украинском обществе.
Напомним, в ходе протокольной церемонии израильскому лидеру поднесли хлеб-соль, политик съел его кусочек. Однако его супруга Сара свой кусок выбросила.
Представители украинского лидера восприняли поступок жены израильского лидера как жест неуважения. Однако, по мнению офиса Зеленского, это происшествие "не способно затмить важности и масштабности визита".
"Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим", - пошутил Нетаньяху, комментируя инцидент.
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