"Это было предупреждение": Отельеры Грузии поставили властям ультиматум из-за потери туристов из России

Владельцы крупных гостиниц и отелей Грузии вышли на митинг в курортном городе Кобулети с требованием к властям страны выплатить им компенсацию за потерю российских туристов и срыв туристического сезона. А чтобы власти точно услышали, участники акции перекрыли движение на центральной автотрассе в Кобулети.

Отельеры объясняют, что из-за оттока туристов из России их бизнес сейчас на грани провала. В преддверии туристического сезона многие взяли кредиты, чтобы привести свои дома и гостиницы в порядок перед приездом туристов. Однако из-за антироссийских беспорядков в Тбилиси в конце июня этого года российские туристы пересмотрели свои планы по отдыху в Грузии.

"Мы требуем, чтобы власти помогли нам урегулировать ситуацию с банками либо оказали нам финансовую помощь", - цитирует РИА Новости слова владелицы отеля Мананы Менабде.

Она подчеркнула, что 70% всех туристов, отдыхающих в Кобулети, - это граждане России. Без них владельцы крупных гостиниц и отелей несут колоссальные убытки.

"Сегодняшний митинг был предупреждением. В будущем, если помощи от властей не будет, наши акции приобретут более масштабный характер", - добавила Манана Менабде.

Напомним, что после провокации в адрес депутатов Госдумы и антироссийских митингов в центре Тбилиси президент России Владимир Путин ради безопасности граждан наложил запрет на прямые авиаперелеты в Грузию, а также временно запретил продажу турпутевок в эту страну. В результате турпоток из России в Грузию резко сократился, а туристический сектор страны за один месяц понес убыток в 60 миллионов долларов.