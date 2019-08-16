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"Это было предупреждение": Отельеры Грузии поставили властям ультиматум из-за потери туристов из России

16 августа 2019, 21:09  •  208 • Политика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока российских туристов. Они перекрыли движение на центральной автотрассе в Кобулети. "Это было предупреждение. Если помощи от властей не будет, наши акции приобретут более масштабный характер", - предупредили отельеры.
Владельцы крупных гостиниц и отелей Грузии вышли на митинг в курортном городе Кобулети с требованием к властям страны выплатить им компенсацию за потерю российских туристов и срыв туристического сезона. А чтобы власти точно услышали, участники акции перекрыли движение на центральной автотрассе в Кобулети.
Отельеры объясняют, что из-за оттока туристов из России их бизнес сейчас на грани провала. В преддверии туристического сезона многие взяли кредиты, чтобы привести свои дома и гостиницы в порядок перед приездом туристов. Однако из-за антироссийских беспорядков в Тбилиси в конце июня этого года российские туристы пересмотрели свои планы по отдыху в Грузии.
"Мы требуем, чтобы власти помогли нам урегулировать ситуацию с банками либо оказали нам финансовую помощь", - цитирует РИА Новости слова владелицы отеля Мананы Менабде.
Она подчеркнула, что 70% всех туристов, отдыхающих в Кобулети, - это граждане России. Без них владельцы крупных гостиниц и отелей несут колоссальные убытки.
"Сегодняшний митинг был предупреждением. В будущем, если помощи от властей не будет, наши акции приобретут более масштабный характер", - добавила Манана Менабде.
Напомним, что после провокации в адрес депутатов Госдумы и антироссийских митингов в центре Тбилиси президент России Владимир Путин ради безопасности граждан наложил запрет на прямые авиаперелеты в Грузию, а также временно запретил продажу турпутевок в эту страну. В результате турпоток из России в Грузию резко сократился, а туристический сектор страны за один месяц понес убыток в 60 миллионов долларов.

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