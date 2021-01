"Это было предупреждением": "Симпсоны" опять напророчили будущее. Даже Собчак удивилась

Ксения Собчак перепостила в Telegram-канале "Кровавая барыня" твит некоего Фила Хагена. Тот разместил две картинки. На первой Лиза Симпсон сидит в Овальном кабинете в кресле президента США и произносит сакраментальную фразу: "As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump". Она переводится так: "Как вы знаете, мы унаследовали от президента Трампа серьёзный дефицит бюджета".

"Симпсоны опять угадали", - отметила Ксения Собчак.

На второй картинке в твите Хагена изображена Камала Харрис в день инаугурации президента Джо Байдена, и её наряд подозрительно напоминает тот, в котором художники изобразили "президента" Лизу Симпсон. На обеих фиолетовый пиджак и украшение из жемчуга на шее.

Серия с предсказанием президентства Трампа, его ухода с поста и дефицита бюджета называется "Барт в будущем". Она вышла на экраны ещё в 2000 году.

Сериал "Симпсоны" славится своими пророчествами. В нём задолго до реальных событий были предсказаны и коронавирус, и трагедия 11 сентября.

Кстати, всё в той же серии "Барт в будущем" Лиза произносит, что она "первый президент США - женщина - не лесбиянка". Это тоже звучит как минимум странно, потому что ещё на этапе предвыборной кампании Байдена поговаривали, что фактически страной будет править Камала Харрис, через год-два после его избрания он уйдёт в отставку по состоянию здоровья (всё-таки 78 лет - не шутки!), оставив своим преемником как раз вице-президента Харрис.

"Это было предупреждением для Америки", - комментирует все эти совпадения один из сценаристов Дэн Грини, который работал над 44 эпизодами мультяшной эпопеи.