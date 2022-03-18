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"Это было правдой": Макрон ещё раз констатировал "смерть мозга" НАТО
18 марта 2022, 02:30 • 70 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон ещё в 2019 году заявил о "смерти мозга" НАТО. Теперь об этом он заговорил вновь. "Это было правдой", - отметил политик.
Макрон после представления своей предвыборной программы ответил на вопросы журналистов. В частности, был затронут вопрос о Североатлантическом альянсе.
"Я подтверждаю всё, что я говорил. В 2019 году я сказал, что НАТО находится в состоянии смерти мозга, и это было правдой с точки зрения стратегии и принципа работы организации", - произнёс французский лидер.
По его словам, действия России, а именно спецоперация на Украине, стали для альянса "пробуждающим ударом током".
Макрон считает, что русские войска создали "серьёзную угрозу" на границах Европы. Именно это вернуло НАТО в те же условия, какие были на момент создания альянса.
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