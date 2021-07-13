"Это было одним из триггеров": Путин про закон "О коренных народах Украины"

Путин признался, что закон о коренных народах на Украине стал триггером к статье про русских и украинцев. "Русские люди на территориях исторической России объявляются пришлыми и, по сути, начинается их выдавливание с этой территории", - указал президент России.

Триггером для написания статьи "Об историческом единстве русских и украинцев" стал принятый на Украине дискриминационный закон "О коренных народах". Об этом рассказал сам автор статьи - президент России Владимир Путин.

Речь идёт про украинский закон, который разделяет жителей страны на "коренные народы" и "некоренные", что уже само по себе вызывает много вопросов и ассоциаций с нацистскими практиками. При этом русские люди на Украине были объявлены "некоренными".

Речь идёт о том, что русские люди на территориях исторической России объявляются пришлыми и, по сути, начинается их выдавливание с этой территории. Вот что происходит. И в том числе это было одним из триггеров появления этой статьи,

- рассказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что статья президента России была опубликована на сайте Кремля. В ней глава государства рассматривает исторические корни русского и украинского народов.