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"Это было одним из триггеров": Путин про закон "О коренных народах Украины"
13 июля 2021, 23:55 • 34 • Политика
Путин признался, что закон о коренных народах на Украине стал триггером к статье про русских и украинцев. "Русские люди на территориях исторической России объявляются пришлыми и, по сути, начинается их выдавливание с этой территории", - указал президент России.
Триггером для написания статьи "Об историческом единстве русских и украинцев" стал принятый на Украине дискриминационный закон "О коренных народах". Об этом рассказал сам автор статьи - президент России Владимир Путин.
Речь идёт про украинский закон, который разделяет жителей страны на "коренные народы" и "некоренные", что уже само по себе вызывает много вопросов и ассоциаций с нацистскими практиками. При этом русские люди на Украине были объявлены "некоренными".
- рассказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, что статья президента России была опубликована на сайте Кремля. В ней глава государства рассматривает исторические корни русского и украинского народов.
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