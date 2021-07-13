Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТ...
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
Пушков отреагировал на невыдачу Литвой Тихановской
Главная / Политика

"Это было одним из триггеров": Путин про закон "О коренных народах Украины"

13 июля 2021, 23:55  •  34 • Политика
Путин признался, что закон о коренных народах на Украине стал триггером к статье про русских и украинцев. "Русские люди на территориях исторической России объявляются пришлыми и, по сути, начинается их выдавливание с этой территории", - указал президент России.
Триггером для написания статьи "Об историческом единстве русских и украинцев" стал принятый на Украине дискриминационный закон "О коренных народах". Об этом рассказал сам автор статьи - президент России Владимир Путин.
Речь идёт про украинский закон, который разделяет жителей страны на "коренные народы" и "некоренные", что уже само по себе вызывает много вопросов и ассоциаций с нацистскими практиками. При этом русские люди на Украине были объявлены "некоренными".
Речь идёт о том, что русские люди на территориях исторической России объявляются пришлыми и, по сути, начинается их выдавливание с этой территории. Вот что происходит. И в том числе это было одним из триггеров появления этой статьи,
- рассказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, что статья президента России была опубликована на сайте Кремля. В ней глава государства рассматривает исторические корни русского и украинского народов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






34
Источник
Похожие новости
13 июля 2021, 22:05
Зашифрованное вступление Путина: Экстренная встреча началась с важнейшего намёка
13 июля 2021, 21:10
В Совфеде ответили на требование ЕСПЧ признать в России однополые браки
13 июля 2021, 21:10
Путин не планирует участвовать в перезахоронении останков генерала Гюдена
13 июля 2021, 21:10
В ГД назвали вероятные темы переговоров в случае встречи Путина и Зеленского
13 июля 2021, 22:05
"Мы столкнулись с ЧС": Миграционные центры Литвы официально превратились в концлагерь
13 июля 2021, 22:05
Идея Зеленского с наркотиками не прошла: Рада Украины забраковала законопроект
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 июля 2021, 22:05
Зашифрованное вступление Путина: Экстренная встреча началась с важнейшего намёка
13 июля 2021, 21:10
В Совфеде ответили на требование ЕСПЧ признать в России однополые браки
13 июля 2021, 21:10
В ГД назвали вероятные темы переговоров в случае встречи Путина и Зеленского
13 июля 2021, 22:05
"Мы столкнулись с ЧС": Миграционные центры Литвы официально превратились в ...
13 июля 2021, 22:05
Идея Зеленского с наркотиками не прошла: Рада Украины забраковала законопроект
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июля 2021, 10:15
Украина решила отменить зиму
10 июля 2021, 01:30
Зеленского может предать его же охрана: Эксперт раскрыл расклад сил на Украине
08 июля 2021, 17:25
Вашингтон устами госсекретаря США Энтони Блинкена озвучил ультиматум Владимиру Зеленскому
12 июля 2021, 12:10
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТО
10 июля 2021, 05:10
Недовольство Украины по "Северному потоку - 2" погасят компенсацией - Der Spiegel
08 июля 2021, 15:35
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что конец Украине наступит этой осенью
11 июля 2021, 04:05
На Украине предсказали "Северный поток - 3", и сами испугались
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.