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"Это было неприятно, это всё осложнило": Партия Меркель оправдалась за худшие выборы в истории

15 марта 2021, 00:35  •  44 • Политика
Крупнейшая немецкая партия "ХДС", которую некогда возглавляла Меркель, оправдалась за провальные выборы в двух регионах ФРГ, где организация показала худшие результаты за всю историю.
По словам генсека "Христианско-демократического союза" Пауля Цимиака, одной из причин неудачных выборов в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце стал коррупционный скандал с масками.
Два депутата "ХДС" подозреваются в том, что получали взятку за помощь в закупке медицинских масок. Оба были отправлены в отставку, а остальных парламентариев от "ХДС" заставили писать заявление, что они не получали денег за борьбу с эпидемией.
Это было не только неприятно, но и осложнило избирательную кампанию, - заявил Цимиак, отвечая на вопросы журналистов.
Вторая причина - это общее "недовольство, непонимание и нетерпимость" населения по отношению к принятым властями мерам по борьбе с коронавирусом. Речь, в частности, идёт о тотальном локдауне, который Германия ввела в конце прошлого года, чтобы сдержать распространение болезни.
Согласно экзитполам, в Баден-Вюртемберге "ХДС" получил 23% голосов, а в Рейнланд-Пфальце - 27%. Это худший показатель партии за всё время.


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