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"Это было нечестно": Большунов пришёл в ярость из-за подсечки норвежца

20 февраля 2020, 10:39  •  141 • В мире
Александр Большунов пришёл в ярость из-за подсечки со стороны норвежца Хегстада Крюгера во время спринта. По словам российского лыжника, его могли намеренно сбить с ног. "Это было нечестно", - заявил он в интервью телеканалу NRK.
Во время второго полуфинала спринтов "Ски Тура" на лыжи Большунова наступил норвежец Крюгер, из-за чего оба упали. При этом российский спортсмен уже не смог догнать оппонентов и лишился шанса на призовое место.
В итоге победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
Большунов не исключил, что инцидент не был случайностью, ведь он является главным претендентом на лидерство в общем зачёте.
"По-моему, это было нечестно. Такое ощущение, что норвежская сборная ведёт нечестную игру. Он упал прямо мне под ноги. По-моему, у него было более чем достаточно места. Не было никаких причин падать мне на лыжи", - сказал после гонки Большунов.
Тренер российского спортсмена Маркус Крамер также выразил недовольство из-за произошедшего, но отметил, что Большунов не сдаётся и продолжит борьбу.
Сам Крюгер заверил, что не специально сбил российского лыжника.
"Мы просто оказались слишком близко друг от друга. Мне казалось, я проскочу. Я думал, он меня пропустит", - добавил он.

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