"Это было нечестно": Большунов пришёл в ярость из-за подсечки норвежца

Во время второго полуфинала спринтов "Ски Тура" на лыжи Большунова наступил норвежец Крюгер, из-за чего оба упали. При этом российский спортсмен уже не смог догнать оппонентов и лишился шанса на призовое место.

В итоге победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Большунов не исключил, что инцидент не был случайностью, ведь он является главным претендентом на лидерство в общем зачёте.

"По-моему, это было нечестно. Такое ощущение, что норвежская сборная ведёт нечестную игру. Он упал прямо мне под ноги. По-моему, у него было более чем достаточно места. Не было никаких причин падать мне на лыжи", - сказал после гонки Большунов.

Тренер российского спортсмена Маркус Крамер также выразил недовольство из-за произошедшего, но отметил, что Большунов не сдаётся и продолжит борьбу.

Сам Крюгер заверил, что не специально сбил российского лыжника.

"Мы просто оказались слишком близко друг от друга. Мне казалось, я проскочу. Я думал, он меня пропустит", - добавил он.