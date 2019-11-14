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"Это было мошенничество": Трамп не стал смотреть трансляцию собственного импичмента по телевизору

14 ноября 2019, 18:39  •  74 • В мире
В конгрессе США в минувшую среду прошли первые слушания по вопросу импичмента Дональда Трампа. В это же время президент США проводил встречу со своим турецким коллегой. По словам Трампа, смотреть трансляцию из конгресса он не собирался. "Это было мошенничество", - добавил он.
Происходящее в конгрессе, по его словам, "было просто смешным". Сам он не смотрел трансляцию, потому что "были дела поважнее". Но ему рассказали, как все происходило.
Между тем во время совместной пресс-конференции с Эрдоганом американский президент заявил, что готов опубликовать распечатку самого первого телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
"Я опубликую второй звонок. Думаю, в четверг. Это, на самом деле, первый звонок из двух. Вы сами сможете решить, что вы думаете об этом", — цитирует американского президента РИА Новости.
Напомним, что демократы пытаются провести импичмент Трампа под предлогом того, что тот якобы превысил свои полномочия и давил на президента Украины, чтобы тот провёл расследование в отношении сына его конкурента на выборах Джо Байдена. Отпрыск последнего получил "по блату" денежную должность в украинской нефтегазовой компании, не имея образования и опыта в данной сфере.

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