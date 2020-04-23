"Это было его первым решением": Песков рассказал, почему Путин отправил помощь Италии и США

Предоставляя помощь Италии и США в борьбе с эпидемией коронавируса, Россия не добивалась ослабления санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNBC.

Он подчеркнул, что помощь носила гуманитарный, а не политический характер, и глава России Владимир Путин выступает категорически против какой-либо политизации данной темы. Вопрос о санкциях никогда не поднимался, особо отметил Дмитрий Песков.

На самом деле, когда Путин услышал, что некоторые штаты в США столкнулись с очень, очень сложной ситуацией с аппаратами искусственного дыхания и другими материалами, его первым решением было отправить какую-то помощь, - сказал Песков в интервью CNBC.

Напомним, что Россия отправила в Италию самолёты с медикаментами, медицинским оборудованием и военными вирусологами. На тот момент эта страна была одним из главных очагов эпидемии коронавируса. В США также был направлен самолёт, доверху забитый различными средствами для борьбы с коронавирусной инфекцией. Помощь оказалась весьма своевременной, так как сейчас США находятся на первом месте в мире по числу заражённых.

Как добавляет "Политэксперт", Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, в ситуации с COVID-19 следует избегать голословных заявлений, в том числе, связанных с бездоказательными обвинениями в искусственном происхождении вируса.