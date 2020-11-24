"Это было довольно неприятно": Глава патрульной полиции Украины испытал электрошокер на себе - видео

На Украине глава патрульной полиции Евгений Жуков продемонстрировал действенность нового электрошокера на себе. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале патрульной полиции Украины.

Речь идёт о дистанционных электрошокерах Taser Х2. Украинский Минздрав уже одобрил их использование, и скоро они должны поступить на вооружение МВД. Глава патрульной полиции решил лично показать гражданам, как работает новое снаряжение правоохранителей.

На видео Жукову ассистируют трое полицейских. Один выстрелил из шокера в спину своему руководителю, а двое других подхватили шефа, чтобы он не упал, и мягко уложили на спортивный мат. Поднявшись, Жуков отметил, что это было неприятно, но не смертельно.