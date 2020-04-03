"Это было бы здорово": Трамп дал совет России по нефти и отказался обсуждать сокращение добычи

Президент США Дональд Трамп рассказал об общении с властями России и Саудовской Аравии. Руководство государств обсудило текущие цены на нефть в мире и меры, которые можно принять для стабилизации ситуации.

Трамп считает, что Россия и Саудовская Араавия должны заключить соглашение, касающееся объемов добычи ресурса.

"Это было бы здорово для России, для Саудовской Аравии. Я надеюсь, что они заключат это соглашение - это то, что они мне сказали… Надеюсь, это произойдет скоро, надеюсь, скоро они об этом объявят", - цитирует Трампа РИА Новости.

При этом президент США объявил, что о сокращении добычи со стороны США речи не шло. При этом Трамп признает, что это хорошо бы сказалось и на России, и на Саудовской Аравии. "Мы не обсуждали это", - подчеркнул Трамп.

Американский президент считает, что Саудовская Аравия и Россия вполне могут себе позволить сократить добычу. Примерно на 10-15 миллионов баррелей в сутки.