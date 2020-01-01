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"Это было большим счастьем": Голикова назвала "фишку" России

01 января 2020, 04:09  •  82 • Политика
Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что в России "всегда была большая патриархальная такая семья" и много детей в семье "было большим счастьем". И теперь воспитание двоих-троих ребятишек в семье политик считает "фишкой" России.
О традиционных для нашей страны ценностях зашла речь во время интервью вице-премьера Татьяны Голиковой телеканалу "Россия 24". В частности, политик обратила внимание на то, что "в России всегда была большая патриархальная такая семья, семья, в которой было много детей, и это было большим счастьем".
Вице-премьер считает, что воспитание в семье двоих-троих детей - это сегодня "фишка" России. Политик отметила, что "для самоутверждения страны", для населения России необходимо взять курс на увеличение рождаемости.
Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев в финальном интервью в канун Нового года напомнил о том, что главное в нашей жизни - семья.
"Семья важна, и мы должны осознать это на государственном уровне. А когда осознаем, сможем поставить демографию на первое место в национальных приоритетах. Для нас национальный проект "Демография" должен стать главным. А все остальные национальные проекты, федеральные целевые программы должны быть привязаны к выполнению этого проекта, - отметил Константин Малофеев. - Для нас слова президента России Владимира Путина о том, что в каждой семье должно быть трое детей, обязаны стать мантрой, которую каждый чиновник помнит про себя. И тогда у нас много что изменится. Не будут приниматься тогда нормативные акты и не будут совершаться действия со стороны правительства или губернаторов, которые ведут к тому, что многодетным семьям живётся дискомфортно. Ведь многодетная семья - это то, к чему мы стремимся".
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