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"Это было больно": Таблоиды о встрече Путина с Макроном во Франции

20 августа 2019, 16:09  •  312 • Политика
Таблоиды в деталях разобрали встречу Путина и Макрона, в том числе обратили внимание на инцидент с Брижит Макрон, подчеркнув: "Это было больно".
Как сенсацию подают встречу президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой таблоиды. И дело не только в теме встречи, но и в обстоятельствах. Дело в том, что ради президента России Брижит Макрон не стала надевать специальную повязку на плечо, которая должна была страховать ее после травмы. Путин подарил ей букет, эту нагрузку рука выдержала, а затем...
"Макрон так увлекся президентом России, что, видимо, забыл об этом и взял жену под локоть. "Это было больно", - передают слова журналистов "Дни.ру".
Тут стоит добавить, что таблоиды говорят лишь о лирической части встречи, хотя была и политическая. Например, обсуждение о формате G8. Мол, удастся ли Макрону вернуть на саммит Россию?

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