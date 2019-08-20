"Это было больно": Таблоиды о встрече Путина с Макроном во Франции

Как сенсацию подают встречу президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой таблоиды. И дело не только в теме встречи, но и в обстоятельствах. Дело в том, что ради президента России Брижит Макрон не стала надевать специальную повязку на плечо, которая должна была страховать ее после травмы. Путин подарил ей букет, эту нагрузку рука выдержала, а затем...

"Макрон так увлекся президентом России, что, видимо, забыл об этом и взял жену под локоть. "Это было больно", - передают слова журналистов "Дни.ру".

Тут стоит добавить, что таблоиды говорят лишь о лирической части встречи, хотя была и политическая. Например, обсуждение о формате G8. Мол, удастся ли Макрону вернуть на саммит Россию?