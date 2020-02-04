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"Это было безобразие": Путин объяснил молниеносную отставку экс-главы Чувашии
04 февраля 2020, 20:24 • 70 • Политика
Президент России Владимир Путин прокомментировал поведение экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева и последовавшее за этим увольнение. "То, что я увидел, - это безобразие, и чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут", - сказал глава государства.
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев был уволен не из-за коррупции, а из-за своего отношения к людям. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя отставку руководителя региона.
Игнатьев был уволен с поста губернатора Чувашии вскоре после того, как в Сети появился видеорепортаж, на котором офицер МЧС вынужден подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины,"вручаемыми" главой региона. Ролик вызвал широкий резонанс в обществе.
Путин отметил, что ему неизвестно о каких-либо связях экс-губернатора с коррупцией. Игнатьев был отправлен в отставку из-за того, что лишён чувства уважения к людям, подчеркнул глава государства.
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