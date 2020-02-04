"Это было безобразие": Путин объяснил молниеносную отставку экс-главы Чувашии

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев был уволен не из-за коррупции, а из-за своего отношения к людям. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя отставку руководителя региона.

Игнатьев был уволен с поста губернатора Чувашии вскоре после того, как в Сети появился видеорепортаж, на котором офицер МЧС вынужден подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины,"вручаемыми" главой региона. Ролик вызвал широкий резонанс в обществе.

Путин отметил, что ему неизвестно о каких-либо связях экс-губернатора с коррупцией. Игнатьев был отправлен в отставку из-за того, что лишён чувства уважения к людям, подчеркнул глава государства.