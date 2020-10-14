"Это было беспрецедентно": США могут применить F-35 против России

Учения проводились в сентябре. Их участники отрабатывали уничтожение объектов вероятных противников, в числе которых находится и Россия. В штате Аризона испытывались передовые технологии.

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, который находится на вооружении Корпуса морской пехоты (КМП) США, стал частью тактической сети. Издание C4ISRNET сообщило, что главная цель самолёта - наведение высокоточного оружия. С нескольких источников оборудование истребителя получало данные, объединяло, анализировало их и выдавало результат. Это позволило сократить время операции с 20 минут до 20 секунд.

"В некоторых случаях это было беспрецедентно", - произнёс директор кросс-функциональной группы по позиционированию, навигации и хронометражу Army Futures Command (подразделение, занимающееся модернизацией армии) Вилли Нельсон.

В результате американские военные убедились, что F-35 Lightning II может успешно синхронизировать данные различных платформ, которые относятся к разным службам. В статье содержится указание, что в учениях были задействованы не военные, а коммерческие спутники.