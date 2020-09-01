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"Это была спецоперация": Forbes оправдал позор США в небе над Чёрным морем

01 сентября 2020, 18:20  •  189 • Политика
Forbes назвал полёт B-52 ВВС США у границ РФ операцией по разведке ПВО. "Судя по всему, эта операция была тщательно спланированной приманкой с целью сбора разведывательной информации о российской противовоздушной обороне в районе Чёрного моря", - утверждает издание.
Перехваченный российскими истребителями Су-27 американский стратегический бомбардировщик B-52H отвлекал внимание от разведывательной операции НАТО. Об этом пишет американский журнал Forbes.
Речь идёт об инциденте, который произошёл 28 августа в небе над Чёрным морем. Два российских истребителя припугнули американский бомбардировщик, который слишком близко подлетел к границе России. После этого в Пентагоне устроили истерику, назвав манёвры российских самолётов "небезопасными".
По данным Forbes, американский бомбардировщик был не один. Его сопровождали два самолёта RC-135V/W, имеющие на борту системы радиоэлектронной разведки. Издание предполагает, что во время перехвата бомбардировщика эти самолёты собирали разведданные о ПВО России.
Судя по всему, эта операция была тщательно спланированной приманкой с целью сбора разведывательной информации о российской противовоздушной обороне в районе Чёрного моря, - пишет Forbes.
Стоит отметить, что такая версия имеет право на существование. Однако после череды насмешливых комментариев в адрес ВВС США под видео перехвата материал больше похож на попытку выдать провал за победу.

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