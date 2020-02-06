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"Это была речь победителей перед побеждёнными": Политолог объяснил сходство обращений Путина и Трампа
06 февраля 2020, 01:39 • 60 • Политика
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян объяснил сходство обращения президента США Дональда Трампа с посланием президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. "Это речь победителей перед побеждёнными", - считает он.
В обращении президента США Дональда Трампа к Сенату и к народу Америки увидели сходство с посланием президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. В частности, американский лидер вместо обычной бравады больше говорил про внутренние американские дела, про экономику и народосбережение. Копирует ли Трамп речи Путина, рассказал Царьграду политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
Он отметил, что на первый взгляд действительно может показаться, что Трамп копирует поведение Путина. Однако, по мнению политолога, это происходит потому, что, в принципе, оба лидера похожи друг на друга.
При этом эксперт подчеркнул, что Трамп отличается от Путина тем, что не настолько силён во внешнеполитической деятельности и во внешнеполитической экспертизе. Зато американский лидер силён во внутренней политике и сделал в своей речи акцент именно на ней, из-за чего и возникла схожесть с посланием Путина.
Ещё одна причина схожести речей двух лидеров заключается в том, что для обоих из них, судя по всему, это последняя четырёхлетка на посту президента. Поэтому в данной ситуации они расставляют акценты и приоритеты, пояснил эксперт.
Также политолог считает, что речь Путина после расформирования правительства и речь Трампа перед Конгрессом - это речь победителей перед побеждёнными. Поэтому президент США и не стал жать руку представительнице Демократической партии, и той осталось лишь с досадой рвать в клочья листы с этой самой речью, подытожил политолог.
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