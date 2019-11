"Это была просто игра, и я её задушил": Как бестселлер "50 оттенков серого" помогает убийцам избежать наказания

В Великобритании даже появилась общественная группа We Can’t Consent to This, которая пытается добиться справедливости, ведь менее чем за 20 лет число дел, в которых убийство женщины было расценено как непреднамеренное в результате "сексуальных утех", возросло в десятки раз. Активисты возлагают вину за это в том числе и на нашумевший роман Э. Л. Джеймс "50 оттенков серого", вышедший в 2011 году.

Основательница We Can’t Consent to This говорит, что адвокаты обвиняемых советуют им ссылаться на БДСМ-игры - это расценивается присяжными как смягчающее обстоятельство. В результате десятки дел переквалифицируются на более лёгкие статьи, а в некоторых случаях убийц и вовсе оправдывают, сообщает The Times.

Подобная тенденция весьма печальна, но достаточно предсказуема в обществе, где сексуальные извращения становятся нормой. В Британии всё чаще звучат призывы на законодательном уровне запретить обвиняемым использовать защиту в стиле "50 оттенков" в суде. В частности, этого требуют экс-помощница руководителя Лейбористской партии Хэрриет Харман и консерватор Марк Гарнье.