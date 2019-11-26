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"Это была просто игра, и я её задушил": Как бестселлер "50 оттенков серого" помогает убийцам избежать наказания
26 ноября 2019, 23:09 • 96 • В мире
В Великобритании садомазохистские игры всё чаще используются как одно из оправданий домашнего насилия. "Она сама любила, когда ей делают больно, я убил её случайно", - такова излюбленная отговорка преступников, начитавшихся "50 оттенков серого". К сожалению, эта отговорка чаще всего срабатывает, ведь мёртвых уже не спросишь.
В Великобритании даже появилась общественная группа We Can’t Consent to This, которая пытается добиться справедливости, ведь менее чем за 20 лет число дел, в которых убийство женщины было расценено как непреднамеренное в результате "сексуальных утех", возросло в десятки раз. Активисты возлагают вину за это в том числе и на нашумевший роман Э. Л. Джеймс "50 оттенков серого", вышедший в 2011 году.
Основательница We Can’t Consent to This говорит, что адвокаты обвиняемых советуют им ссылаться на БДСМ-игры - это расценивается присяжными как смягчающее обстоятельство. В результате десятки дел переквалифицируются на более лёгкие статьи, а в некоторых случаях убийц и вовсе оправдывают, сообщает The Times.
Подобная тенденция весьма печальна, но достаточно предсказуема в обществе, где сексуальные извращения становятся нормой. В Британии всё чаще звучат призывы на законодательном уровне запретить обвиняемым использовать защиту в стиле "50 оттенков" в суде. В частности, этого требуют экс-помощница руководителя Лейбористской партии Хэрриет Харман и консерватор Марк Гарнье.
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