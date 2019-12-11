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"Это была попытка переворота": Трамп оценил доклад Минюста о слежке за его избирательным штабом
11 декабря 2019, 01:09 • 43 • В мире
Министерство юстиции США опубликовало доклад, посвящённый слежке ФБР за избирательным штабом Дональда Трампа. Американский президент назвал эту слежку "попыткой переворота".
Доклад, о котором идёт речь, был опубликован в понедельник, 9 декабря. По словам генинспектора Министерства юстиции Майкла Хоровитца, "политической предвзятости" в том факте, что ФБР ввело своё расследование против некоторых представителей избирательного штаба Трампа в 2016 году, он не усмотрел.
Тем не менее агенты ФБР допустили "ряд серьёзных ошибок", считает генинспектор. К примеру, они предоставляли неточную информацию, когда подавали заявления о проведении слежки, действуя в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки.
"Это была попытка переворота, и многие в этом участвовали, но были пойманы", - прокомментировал Трамп доклад Хоровитца.
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