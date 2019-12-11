"Это была попытка переворота": Трамп оценил доклад Минюста о слежке за его избирательным штабом

Доклад, о котором идёт речь, был опубликован в понедельник, 9 декабря. По словам генинспектора Министерства юстиции Майкла Хоровитца, "политической предвзятости" в том факте, что ФБР ввело своё расследование против некоторых представителей избирательного штаба Трампа в 2016 году, он не усмотрел.

Тем не менее агенты ФБР допустили "ряд серьёзных ошибок", считает генинспектор. К примеру, они предоставляли неточную информацию, когда подавали заявления о проведении слежки, действуя в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки.

"Это была попытка переворота, и многие в этом участвовали, но были пойманы", - прокомментировал Трамп доклад Хоровитца.