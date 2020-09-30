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"Это была хитрая игра": План Мишустина, чтобы остановить грызню элит
30 сентября 2020, 14:25 • 56 • Политика
Российский "план Маршалла" должен стать планом Мишустина. В случае успешной реализации дрязги элит в попытке урвать свой кусок бюджета удастся остановить.
Правительство Михаила Мишустина реализует собственный "план Маршалла", основанный на цифровизации экономики, как инструменте для исключения коррупционной составляющей. Удачная реализация плана позволит добиться роста ВВП выше 3 процентов к концу 2021 года. Однако есть целый ряд "но", например, не следует забывать, что цифры в ту самую оцифрованную экономику вводят люди, о чём и пишет "Регнум", разбирая план.
С другой стороны, собственный "план Маршалла" России не помешал бы. Что под этим понимается? Например, вот так в своё время план описывал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
"Это была хитрая игра. Сначала подвели экономический базис, потом - политическую надстройку, - говорил Васильев. - И западноевропейские страны спокойно изгнали левых политиков из правительств, признали лидерство США. За относительно небольшие деньги. Это была самая выгодная инвестиция".
Среди российской элиты в условиях санкционного давления также оказалось немало тех, кто хотел бы пролоббировать свои интересы и получить часть бюджета. Чтобы не допустить реализации подобных схем, и пытаются сделать экономику более прозрачной, убирая ненужные барьеры, налаживая работу с бизнесом. Но... всё говорит о том, что как минимум первые месяцы ломки привычной системы приведут к конфликтам как внутри администрации, так и с представителями бизнеса. Пока гарантировать успех нельзя, но хочется верить, что ликвидировать желания элит, идущие вразрез с интересами народа, всё же получится.
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