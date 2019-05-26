"Это была какая-то ересь": Екатеринбуржец, обещавший Соловьёву "леща", дал новое прозвище "бесам"

Телеведущий Владимир Соловьёв и екатеринбургский активист Антон Дербенёв, который ранее публично пообещал дать журналисту "леща" за оскорбление горожан, всё же встретились.

Но никакого "побоища" не было. Поговорили мирно. Соловьёв объяснил и даже показал кадры, за что именно назвал тех, кто "скачет" против строительства храма святой Екатерины, "бесами", горожанин привёл свои аргументы.

"Он услышал меня, я услышал его, - аудиозапись интервью с екатеринбуржцем опубликовал у себя во "ВКонтакте" канал Mash. - То, что он показал мне, это была какая-то ересь".

Он рассказал, что с Соловьёвым они общались примерно 40 минут. Активиста возмутили те люди, что показал ему телеведущий. После просмотра Дербенёв и сам дал соловьёвским "бесам" новое прозвище, назвав их "чертями"

"Ну, я говорю ему, что чертей везде хватало".

Фото: vk/mash

Горожанин подчеркнул, что жители Екатеринбурга не хотят никакой войны или "Майдана".

"Мы не против храма. Мы за сквер, - пояснил он. - Мы не хотим воевать. Какой Майдан? Упаси Бог!"

В итоге оба уходили со встречи, пожав друг другу руки.

А леща екатеринбуржец всё же Соловьёву даст, но не в переносном, а в самом прямом смысле - обещает подарить журналисту большую рыбину - "хорошую, с икрой", - когда тот приедет через две недели в Екатеринбург.