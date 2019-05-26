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"Это была какая-то ересь": Екатеринбуржец, обещавший Соловьёву "леща", дал новое прозвище "бесам"

26 мая 2019, 19:39  •  23 • Политика
В Сети появились подробности встречи екатеринбуржца Антона Дербенёва и телеведущего Владимира Соловьёва, которому тот пообещал дать "леща" за оскорбление горожан. Журналист, напомним, называл активистов, борющихся против строительства храма в Екатеринбурге, "бесами". "Это была какая-то ересь", - прокомментировал Дербенёв те кадры, что показал ему при встрече Соловьёв, и вслед за ним дал "бесам" новое прозвище, назвав их "чертями".
Телеведущий Владимир Соловьёв и екатеринбургский активист Антон Дербенёв, который ранее публично пообещал дать журналисту "леща" за оскорбление горожан, всё же встретились.
Но никакого "побоища" не было. Поговорили мирно. Соловьёв объяснил и даже показал кадры, за что именно назвал тех, кто "скачет" против строительства храма святой Екатерины, "бесами", горожанин привёл свои аргументы.
"Он услышал меня, я услышал его, - аудиозапись интервью с екатеринбуржцем опубликовал у себя во "ВКонтакте" канал Mash. - То, что он показал мне, это была какая-то ересь".
Он рассказал, что с Соловьёвым они общались примерно 40 минут. Активиста возмутили те люди, что показал ему телеведущий. После просмотра Дербенёв и сам дал соловьёвским "бесам" новое прозвище, назвав их "чертями"
"Ну, я говорю ему, что чертей везде хватало".
Фото: vk/mash
Горожанин подчеркнул, что жители Екатеринбурга не хотят никакой войны или "Майдана".
"Мы не против храма. Мы за сквер, - пояснил он. - Мы не хотим воевать. Какой Майдан? Упаси Бог!"
В итоге оба уходили со встречи, пожав друг другу руки.
А леща екатеринбуржец всё же Соловьёву даст, но не в переносном, а в самом прямом смысле - обещает подарить журналисту большую рыбину - "хорошую, с икрой", - когда тот приедет через две недели в Екатеринбург.

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