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"Это была фатальная ошибка": Украинский посол в ФРГ назвал причину охлаждения отношений Киева и Берлина

20 июля 2019, 22:24  •  78 • Политика
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что доверие жителей Незалежной к властям упало после того, как последние совершили "фатальную ошибку". Мельник имеет в виду роль Берлина в процессе возвращения России в ПАСЕ.
Мельник назвал решение восьми депутатов от Германии поддержать возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) ужасным. По его словам, именно этот шаг послужил охлаждению отношений между Киевом и Берлином, пишет Die Welt.
"Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка. Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии", - заметил украинский посол.
Он добавил, что считает чрезвычайно важным, чтобы европейские страны и США выступали посредниками в отношениях между Россией и Украиной, поскольку сейчас требуется усилить политическое давление на Москву, считает Мельник.
После лишения России права голоса в 2014 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации в 2015-м, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

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