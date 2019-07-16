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"Это была агония правящего режима": В интервью Стоуну Путин рассказал о том, для чего планировался "керченский инцидент"
16 июля 2019, 07:54 • 162 • В мире
25 ноября 2018 года в Керченском проливе украинские военные суда пошли на откровенную провокацию, которую в украинской и западной прессе назовут вскоре "первым вооруженным инцидентом между Россией и Украиной". "Это была агония правящего режима", - считает президент России.
Спецпредставитель Вашингтона Курт Волкер заявил, что произошедшее в Керченском проливе было якобы "актом открытой агрессии" России по отношению к украинским судам, которые "мирно проплывали через Керченский пролив в Азовское море".
В интервью с президентом России режиссер Оливер Стоун спросил у Путина, что он думает по поводу "керченского инцидента". Российский лидер объяснил, что эта провокация специально была придумана и осуществлена тогдашним украинским президентом Петром Порошенко и входила в его предвыборную кампанию. Зная, что на юге и востоке Украины его не поддержат избиратели, Порошенко использовал эту провокацию для нагнетания обстановки и дальнейшего введения военного положения.
В то время пресса писала, что конфликт мог перерасти в настоящее военное противостояние между двумя странами. Но все обошлось тем, что российские пограничники задержали украинские суда, а экипажи были арестованы за нарушение границы.
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