"Это была агония правящего режима": В интервью Стоуну Путин рассказал о том, для чего планировался "керченский инцидент"

Спецпредставитель Вашингтона Курт Волкер заявил, что произошедшее в Керченском проливе было якобы "актом открытой агрессии" России по отношению к украинским судам, которые "мирно проплывали через Керченский пролив в Азовское море".

В интервью с президентом России режиссер Оливер Стоун спросил у Путина, что он думает по поводу "керченского инцидента". Российский лидер объяснил, что эта провокация специально была придумана и осуществлена тогдашним украинским президентом Петром Порошенко и входила в его предвыборную кампанию. Зная, что на юге и востоке Украины его не поддержат избиратели, Порошенко использовал эту провокацию для нагнетания обстановки и дальнейшего введения военного положения.

"У меня есть предположение, что он хотел ввести это особое положение по всей стране, а может быть даже отложить выборы в этой связи. Ему хотелось во что бы то ни стало удержать власть, поэтому он искал любые средства для того, чтобы эта идея реализовалась. Это была агония правящего режима", - сказал Владимир Путин.

В то время пресса писала, что конфликт мог перерасти в настоящее военное противостояние между двумя странами. Но все обошлось тем, что российские пограничники задержали украинские суда, а экипажи были арестованы за нарушение границы.