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"Это был выстрел себе в коленку": В Германии призвали как можно быстрее отменить "глупые санкции"
09 декабря 2020, 21:20 • 129 • Политика
В Германии призвали власти как можно быстрее отменить "глупые санкции", введённые против России. По словам немецкого политика, это с самого начала было "выстрелом себе в коленку".
С таким заявлением в среду выступил депутат бундестага Вальдемар Гердт. По его словам, Германии следовало развивать отношения с Россией, а не портить их. В результате санкционная политика полностью провалилась. Она не принесла никакого результата, кроме экономических убытков и политического дистанцирования.
По его словам, санкционная политика только мешает странам. Особенно это актуально сейчас, когда весь мир пытается восстановить экономику после эпидемии коронавируса.
Похожую точку зрения высказал руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов. Он обратил внимание, что санкции стали просто демонстрацией недовольства Германии. Они не оказали на Россию и её политику никакого эффекта.
Напомним, что Меркель неоднократно обостряла отношения с Москвой. Она поддержала антиконституционный госпереворот на Украине и наладила диалог с Киевом, который открыто взращивает радикальный национализм. Она не признала воссоединение Крыма с Россией, хотя международные законы защищают право народа на самоопределение. Она ввела санкции против Москвы из-за инцидента с Алексеем Навальным, хотя отравление блогера так и не было никем доказано.
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