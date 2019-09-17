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"Это был тяжелый год": Певица Анастасия Приходько о разрыве отношений с партией Юлии Тимошенко
17 сентября 2019, 00:39 • 60 • Политика
Певица Анастасия Приходько объявила об уходе из партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", отметив, что последний год был тяжелым. Теперь исполнительница намерена вернуться к карьере на сцене и вновь начать записывать песни.
Приходько заявила о выходе из партии Юлии Тимошенко "Батькивщина".
"Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батькивщина" подошли к концу!" – написала Приходько в своем Instagram.
Исполнительница заявила поклонникам, что намерена продолжить карьеру на сцене, но не утончила сроки своего возвращения. При этом Приходько выразила благодарность Тимошенко за дружбу и поддержку.
На выборах в Верховную раду певица баллотировалась от партии Тимошенко в Винницкой области по мажоритарному округу, где набрала 4,18% голосов.
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