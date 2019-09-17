"Это был тяжелый год": Певица Анастасия Приходько о разрыве отношений с партией Юлии Тимошенко

Приходько заявила о выходе из партии Юлии Тимошенко "Батькивщина".

"Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батькивщина" подошли к концу!" – написала Приходько в своем Instagram.

Исполнительница заявила поклонникам, что намерена продолжить карьеру на сцене, но не утончила сроки своего возвращения. При этом Приходько выразила благодарность Тимошенко за дружбу и поддержку.

На выборах в Верховную раду певица баллотировалась от партии Тимошенко в Винницкой области по мажоритарному округу, где набрала 4,18% голосов.