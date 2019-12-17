"Это был его выбор": Политолог объяснил перепалку между Эстонией и Финляндией

По словам Корыбко, глава МВД Эстонии - социально-политический консерватор, скептически относящийся к Евросоюзу. Поэтому быть идеологически настроенным против нового финского премьер-министра, в свою очередь, являющегося "еврофилом до мозга костей", для него вполне естественно, заявил политолог.

Высказывание Хельме является вполне уместным, так как демократия, особенно в западном смысле, — это свобода слова, отметил Корыбко. "Возможно, это не было политически мудро с точки зрения Эстонии, но это был его выбор", — подчеркнул собеседник телеканала "360".

Такие консерваторы, как глава МВД Эстонии, считают Евросоюз единым целым, как СССР, поэтому цитирование Ленина было для Хельме вполне приемлемым в таком контексте, заявил Корыбко.