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"Это был его выбор": Политолог объяснил перепалку между Эстонией и Финляндией
17 декабря 2019, 03:24 • 16 • Политика
Американский политолог Эндрю Корыбко прокомментировал заявление главы МВД Эстонии Марта Хельме, который процитировал слова Владимира Ленина в связи с избранием премьера-министра Финляндии Санны Марин.
По словам Корыбко, глава МВД Эстонии - социально-политический консерватор, скептически относящийся к Евросоюзу. Поэтому быть идеологически настроенным против нового финского премьер-министра, в свою очередь, являющегося "еврофилом до мозга костей", для него вполне естественно, заявил политолог.
Высказывание Хельме является вполне уместным, так как демократия, особенно в западном смысле, — это свобода слова, отметил Корыбко. "Возможно, это не было политически мудро с точки зрения Эстонии, но это был его выбор", — подчеркнул собеседник телеканала "360".
Такие консерваторы, как глава МВД Эстонии, считают Евросоюз единым целым, как СССР, поэтому цитирование Ленина было для Хельме вполне приемлемым в таком контексте, заявил Корыбко.
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