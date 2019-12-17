Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Следы пуль и снарядов, имена бойцов на закопчённых стенах: Журналисты побывали в...
Свидомые латыши готовы изгнать российских креаклов? (Руслан Осташко)
Лазейка в законе: в Госдуме отметили мягкое наказание отставного генерала, чей с...
"Выступать не против Путина": Хазин рассказал, кто подставляет президе...
Главная / Политика

"Это был его выбор": Политолог объяснил перепалку между Эстонией и Финляндией

17 декабря 2019, 03:24  •  16 • Политика
Американский политолог Эндрю Корыбко прокомментировал заявление главы МВД Эстонии Марта Хельме, который процитировал слова Владимира Ленина в связи с избранием премьера-министра Финляндии Санны Марин.
По словам Корыбко, глава МВД Эстонии - социально-политический консерватор, скептически относящийся к Евросоюзу. Поэтому быть идеологически настроенным против нового финского премьер-министра, в свою очередь, являющегося "еврофилом до мозга костей", для него вполне естественно, заявил политолог.
Высказывание Хельме является вполне уместным, так как демократия, особенно в западном смысле, — это свобода слова, отметил Корыбко. "Возможно, это не было политически мудро с точки зрения Эстонии, но это был его выбор", — подчеркнул собеседник телеканала "360".
Такие консерваторы, как глава МВД Эстонии, считают Евросоюз единым целым, как СССР, поэтому цитирование Ленина было для Хельме вполне приемлемым в таком контексте, заявил Корыбко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
16 декабря 2019, 17:39
Русский язык должны учить 6 млн человек в Германии. А в Латвии запустили "марш света" в защиту наших
16 декабря 2019, 20:54
Власти Украины заявили о планах ввести двойное гражданство
17 декабря 2019, 00:09
Бросавшаяся на колени нардеп уличила Зеленского в создании "нью-СССР"
16 декабря 2019, 20:54
Путин избавил граждан России от банковского роуминга, подписав новый закон
16 декабря 2019, 20:54
"Нулевой эффект": Эрдоган не сможет поставить США на место "геноцидом индейцев" - политолог
17 декабря 2019, 03:24
Остался доволен расследованием: Джонсон готов опубликовать доклад о "русском вмешательстве" с оговорками
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 декабря 2019, 00:09
Счёт идёт на тысячи! Асад разоблачил американских солдат в Сирии
17 декабря 2019, 00:09
Бросавшаяся на колени нардеп уличила Зеленского в создании "нью-СССР"
17 декабря 2019, 00:09
"Выступать не против Путина": Хазин рассказал, кто подставляет президента Р...
17 декабря 2019, 00:09
Выбило стекла в трёх кабинетах: В болгарском посольстве в Черногории произошёл взрыв
17 декабря 2019, 00:09
Свидомые латыши готовы изгнать российских креаклов? (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2019, 23:54
Против них - "элементарная физика": Дело о крушении Боинга MH17 "рассыпалось" под натиском независимого эксперта
16 декабря 2019, 07:54
"Глядишь, на Хоккайдо сойдёмся": В России вернули бумерангом идею Японии забрать все Курилы
15 декабря 2019, 12:24
Украинцев изгнали из Гонконга, на очереди Белоруссия
13 декабря 2019, 11:24
Захарова оценила ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа
10 декабря 2019, 05:39
Дело в газе? Путин и Зеленский резко прервали переговоры "нормандской четвёрки"
10 декабря 2019, 12:09
"У Путина машина как танк": Украинский депутат обиделся на французов, лебезящих перед русскими - источник
14 декабря 2019, 15:28
Речь гостя об отношении Зеленского К ДОНБАССУ поразила СОЛОВЬЕВА! Замер весь зал!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.