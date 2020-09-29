Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения"...
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального н...
Допа и Гепа уводят Харьков
Главная / Политика

"Это был бы лучший мир": Горбачёв пожалел, что развалил СССР

29 сентября 2020, 02:40  •  76 • Политика
Михаил Горбачёв в своей новой книге признался, что жалеет о развале СССР. Если бы этого не произошло, это был бы лучший мир, считает он – "более стабильный, более безопасный, более справедливый".
Новая книга Михаила Горбачёва "Что сегодня поставлено на карту", по традиции, полна оправданий: автор уверяет, что не хотел распада Советского Союза. При этом он признаёт, что развал СССР был большой ошибкой.
Первый президент СССР считает, что развал огромного государства в конечном итоге обернулся бедами для всего мира. Если бы СССР существовал сейчас, мир был бы безопаснее и справедливее, чем сегодня.
В беседе с The Times беглый советский политик заявил, что его очень беспокоит раскручиваемая США гонка вооружений. Он считает, что миру нужен "новый Рейкьявик", забывая, что нынешняя ситуация в корне отличается от 1980-х годов - Запад тогда был более настроен на диалог.
Кроме того, Горбачёв обратился к будущему президенту США: кто бы ни занял этот пост, он должен сразу же после избрания провести переговоры с Владимиром Путиным. Самого же президента России Горбачёв раскритиковал за вмешательство в дела Белоруссии после протестов.
Российские читатели не смогли сдержать иронию, прочитав выдержки из интервью Горбачёва: "Олух и лузер учит успешного политика", "Прикольно, чел, разваливший страну, даёт советы".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
28 сентября 2020, 23:00
"Мерзость": в России ответили на санкции против строителей Крымского моста
28 сентября 2020, 22:05
Киселёв подловил Навального на вранье об отравлении "Новичком"
28 сентября 2020, 23:00
Азербайджан отобьет атаки армянских "Искандеров" белорусскими "Полонезами"
28 сентября 2020, 23:55
Американцы вышли "на равных": В США прошла репетиция "будущей войны с Россией и Китаем"
28 сентября 2020, 23:55
Закроют точно, но есть два варианта: Новый карантин в России неизбежен - эксперт
28 сентября 2020, 23:55
Как примирить Азербайджан и Армению? На новом витке войны вспомнили о плане Лаврова
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 сентября 2020, 23:55
Американцы вышли "на равных": В США прошла репетиция "будущей войны с ...
28 сентября 2020, 23:55
Закроют точно, но есть два варианта: Новый карантин в России неизбежен - эксперт
28 сентября 2020, 23:55
Как примирить Азербайджан и Армению? На новом витке войны вспомнили о плане Лаврова
28 сентября 2020, 23:50
«Деморализовать оппонента»: как Трамп спрогнозировал свой успех на выборах
29 сентября 2020, 01:45
Человек, отказавшийся от статуса человека, наказывается
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2020, 16:20
Отношения между странами подорваны: Макрон взбесился после разговора с Путиным
23 сентября 2020, 17:25
В Кремле отреагировали на инаугурацию Лукашенко жёстким отказом
26 сентября 2020, 20:35
"Ну всё, старуха, сворачивай трубу": Европа придумала, как наказать Россию за Навального
27 сентября 2020, 01:10
Допа и Гепа уводят Харьков
26 сентября 2020, 04:05
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального на тормозах - Лурье
23 сентября 2020, 17:25
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
23 сентября 2020, 12:50
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.