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"Это был бы лучший мир": Горбачёв пожалел, что развалил СССР
29 сентября 2020, 02:40 • 76 • Политика
Михаил Горбачёв в своей новой книге признался, что жалеет о развале СССР. Если бы этого не произошло, это был бы лучший мир, считает он – "более стабильный, более безопасный, более справедливый".
Новая книга Михаила Горбачёва "Что сегодня поставлено на карту", по традиции, полна оправданий: автор уверяет, что не хотел распада Советского Союза. При этом он признаёт, что развал СССР был большой ошибкой.
Первый президент СССР считает, что развал огромного государства в конечном итоге обернулся бедами для всего мира. Если бы СССР существовал сейчас, мир был бы безопаснее и справедливее, чем сегодня.
В беседе с The Times беглый советский политик заявил, что его очень беспокоит раскручиваемая США гонка вооружений. Он считает, что миру нужен "новый Рейкьявик", забывая, что нынешняя ситуация в корне отличается от 1980-х годов - Запад тогда был более настроен на диалог.
Кроме того, Горбачёв обратился к будущему президенту США: кто бы ни занял этот пост, он должен сразу же после избрания провести переговоры с Владимиром Путиным. Самого же президента России Горбачёв раскритиковал за вмешательство в дела Белоруссии после протестов.
Российские читатели не смогли сдержать иронию, прочитав выдержки из интервью Горбачёва: "Олух и лузер учит успешного политика", "Прикольно, чел, разваливший страну, даёт советы".
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