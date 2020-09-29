"Это был бы лучший мир": Горбачёв пожалел, что развалил СССР

Новая книга Михаила Горбачёва "Что сегодня поставлено на карту", по традиции, полна оправданий: автор уверяет, что не хотел распада Советского Союза. При этом он признаёт, что развал СССР был большой ошибкой.

Первый президент СССР считает, что развал огромного государства в конечном итоге обернулся бедами для всего мира. Если бы СССР существовал сейчас, мир был бы безопаснее и справедливее, чем сегодня.

В беседе с The Times беглый советский политик заявил, что его очень беспокоит раскручиваемая США гонка вооружений. Он считает, что миру нужен "новый Рейкьявик", забывая, что нынешняя ситуация в корне отличается от 1980-х годов - Запад тогда был более настроен на диалог.

Кроме того, Горбачёв обратился к будущему президенту США: кто бы ни занял этот пост, он должен сразу же после избрания провести переговоры с Владимиром Путиным. Самого же президента России Горбачёв раскритиковал за вмешательство в дела Белоруссии после протестов.

Российские читатели не смогли сдержать иронию, прочитав выдержки из интервью Горбачёва: "Олух и лузер учит успешного политика", "Прикольно, чел, разваливший страну, даёт советы".