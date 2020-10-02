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"Это был бы крах": Вильнюс не скрывает страха из-за решения Лукашенко сменить порты

02 октября 2020, 23:15  •  49 • Политика
Вильнюс не скрывает страха из-за решения президента Белоруссии Александра Лукашенко сменить литовские порты на российские. Литва предупредила: "Это был бы крах".
Такое заявление в пятницу сделал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. По его словам, переориентация поставок белорусских грузов на Россию не имеет экономического обоснования.
Абсолютно все экономические параметры указывают на то, что ни по насыпным грузам, ни по нефтепродуктам переориентация Белоруссии на российское направление себя не оправдает. Это был бы ещё один крах, - отметил глава литовского правительства, выступая в эфире радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, экономика Белоруссии и так всецело зависит от России, а теперь это положение усугубится. При этом Сквернялис не упустил возможности раскритиковать Лукашенко за его стиль руководства страной.
Напомним, что Лукашенко ещё в августе дал распоряжение переориентировать торговые потоки с литовской Клайпеды на Россию. Это стало реакцией на политику Вильнюса, который открыто поддержал протестующих в Минске. Белорусский лидер также пригрозил Прибалтике запретить транзит их товаров, если они введут санкции против республики.
По словам Лукашенко, европейские страны активно поддерживают, координируют и финансируют протесты в Белоруссии с целью дестабилизации обстановки. Отметим, что именно в Литву направилась проигравший на президентских выборах кандидат Светлана Тихановская, которая вскоре объявила себя новым президентом и создала комитет по передаче власти.

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