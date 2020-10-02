|
"Это был бы крах": Вильнюс не скрывает страха из-за решения Лукашенко сменить порты
02 октября 2020, 23:15 • 49 • Политика
Вильнюс не скрывает страха из-за решения президента Белоруссии Александра Лукашенко сменить литовские порты на российские. Литва предупредила: "Это был бы крах".
Такое заявление в пятницу сделал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. По его словам, переориентация поставок белорусских грузов на Россию не имеет экономического обоснования.
По его словам, экономика Белоруссии и так всецело зависит от России, а теперь это положение усугубится. При этом Сквернялис не упустил возможности раскритиковать Лукашенко за его стиль руководства страной.
Напомним, что Лукашенко ещё в августе дал распоряжение переориентировать торговые потоки с литовской Клайпеды на Россию. Это стало реакцией на политику Вильнюса, который открыто поддержал протестующих в Минске. Белорусский лидер также пригрозил Прибалтике запретить транзит их товаров, если они введут санкции против республики.
По словам Лукашенко, европейские страны активно поддерживают, координируют и финансируют протесты в Белоруссии с целью дестабилизации обстановки. Отметим, что именно в Литву направилась проигравший на президентских выборах кандидат Светлана Тихановская, которая вскоре объявила себя новым президентом и создала комитет по передаче власти.
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 сентября 2020, 00:25
|
26 сентября 2020, 16:55
|
26 сентября 2020, 13:15
|
26 сентября 2020, 15:00
|
30 сентября 2020, 18:05
|
30 сентября 2020, 05:15
|
29 сентября 2020, 01:45