"Это будут мощные санкции": Трамп обещает "наказать" Турцию за операцию в Сирии

В разработке новых санкций принимают участие и представители Демократической партии. Трамп также отметил, что к введению новых санкций готов и Минфин США. Однако тут есть некоторые трудности: для того чтобы ввести ограничительные меры против Турции, могут понадобиться новые законопроекты. При этом, отметил Трамп, Анкара "просит этого не делать".

"Есть большой консенсус по этому вопросу. Турция просит, чтобы мы этого не делали. Следите за развитием событий", - написал Трамп.

Немногим ранее с призывом прекратить военную операцию в Сирии к Эрдогану обратилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом она заявила в ходе телефонного разговора с президентом Турции.

"Источник мира" после "отмашки" Трампа?

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции под названием "Источник мира", в которой задействованы турецкие солдаты и боевики из оппозиционного движения "Сирийская свободная армия" (ССА). Под ударом оказались курдские ополченцы и террористы из "Исламского государства" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).

Интересно, что Анкара активизировалась в Сирии сразу после того, как президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтону не следовало вводить свои силы на Ближний Восток. Более того, американские войска начали уже покидать регион.

Действия США и Турции создают определенную напряженность в регионе. Дело в том, что американская сторона на протяжении долгого времени оказывала поддержку сирийским курдам.

Турецкие военные оказывают поддержку бойцам ССА, при этом Анкара считает курдских ополченцев террористами, связанными с деятельностью Рабочей партии Курдистана.

Как заявил телеканалу "360" директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был давно готов к проведению военной операции, которая позволит ему повысить свой политический рейтинг среди турецкого населения.

Непосредственно политолог Хасан Аль Хури не исключил, что Эрдоган ждал разрешения от Дональда Трампа.

"Когда Трамп согласился, дал зелёный свет, тогда и начали. Они уже несколько лет готовятся, мечтают об этом", - поведал он.

Ударили артиллерией по американской базе

Войска Турции нанесли артиллерийский удар по базе спецназа Вооруженных сил США в Сирии. Об этом сообщает американский еженедельный новостной журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне.

Речь идет о базе на холме Маштенур в городе Кобани, где большинство жителей составляют курды. Отмечается, что артиллерийский обстрел осуществлен Турцией в рамках военной операции "Источник мира" против курдских вооруженных формирований, которые Анкара причисляет к террористическим.

Издание утверждает, что обстрел со стороны Турции был настолько силен, что американцы всерьез рассматривали нанесение ответного удара. Однако вместо этого спецназ США отступил, как только обстрел прекратился. О погибших или пострадавших не сообщается.

Источник в Пентагоне затруднился назвать точное число американских спецназовцев, оказавшихся под обстрелом. Чиновник лишь отметил, что было примерно от 15 до 100 военнослужащих, сообщает американский журнал.

Стреляли намеренно, чтобы "американцы быстрее убрались"?

Вооруженные силы Турции могли намеренно обстреливать американских военных в районе сирийского города Кобани. Таким образом они пытались оттеснить американцев подальше от границ Сирии и Турции, пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителей американских властей, не называя имен своих источников.

Пентагон упоминал данный инцидент, однако его описание было несколько сглаженным. Ситуация же была "намного более опасной", полагают источники. Обстрел, по словам неназванного представителя военного ведомства, чьи представители находятся в Сирии, велся 155-мм снарядами - "в виде захвата цели в вилку". Военный заявил, что применялось "оружие площадного поражения", и американцы никогда не стали бы делать ничего подобного со своими партнерами. Этот спикер настаивает, что турецкие военные знали позиции США и все равно открыли огонь.

Новая гуманитарная катастрофа?

Против шагов Эрдогана сейчас выступают Франция, Великобритания и ФРГ, передает News.ru. Эти страны потребовали экстренно созвать заседание Совбеза ООН.

"Наступление Турции в настоящее время угрожает вызвать еще одну гуманитарную катастрофу и новые движения беженцев", - подчеркнул немецкий министр иностранных дел Хайко Маас.

Осторожно по теме высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг. Он рассчитывает на то, что в ходе спецоперации на севере Сирии не будет допущено действий, которые ухудшат и так непростую обстановку в регионе.