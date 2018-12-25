"Это будет война со страной НАТО": Украинский генерал пофантазировал на тему захода британского корабля в Мариуполь

Корабль королевского военно-морского флота Британии имеет право посетить порт Мариуполя, заявил экс-представитель миссии Украины при Североатлантическом Альянсе, генерал Петр Гаращук. А если при проходе через Керченский пролив его обстреляют, то тогда "это будет война со странной НАТО", пофантазировал он.

Корабль королевского флота Британии имеет полное право войти в Азовское море и посетить порт Мариуполь, утверждает бывший представитель миссии Украины при Североатлантическом Альянсе генерал Петр Гаращук.

По его словам, украинское руководство "пригласило британский корабль", а это значит, что "по всем международным законам это легитимно".

Своими буйными фантазиями украинский военный поделился в программе "60 минут", выходящей на телеканале "Россия 1". При этом он отметил, что между Россией и Украиной "обстановка накалена до предела". Идет, на его взгляд, Третья мировая войны, в которую "вовлекается государство-член НАТО - Британия".

Но на этом генерал не остановился, а продолжил фантазировать на ту же тему и дальше, хотя другие участники дискуссии подсказали ему, что своими мечтаниями он подстрекает Британию к подобным действиям.

"Британский корабль по приглашению украинского руководства проходит через Керченский мост, и вдруг по нему наносится удар. Это будет война со страной НАТО. Что дальше будет?" - вопрошает Гаращук.

Отметим, что идея генерала не слишком свежа. Несколько дней назад об этом же размышлял замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, который предложил проверить, "как Россия отреагирует на проход ВМС Великобритании через Керченский пролив". Речь шла о разведывательном судне HMS Echo.

Напомним, 25 ноября во время движения из Черного моря в Азовское по Керченскому проливу украинские военные корабли "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" грубо нарушили российскую границу.

Суда были задержаны после того, как отказались подчиняться законным требованиям сопровождавших их катеров и кораблей погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота РФ.

Во время задержания российские пограничники были вынуждены применить силу, однако жертв удалось избежать. При осмотре на украинских судах были обнаружены не только оружие и боеприпасы, но и приказ "скрытно пройти через Керченский пролив". Расценить это иначе, как указание совершить провокацию, невозможно.