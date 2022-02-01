Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как готовили покушение на Владимира Путина
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоат...
"Это не дуло": Сергей Лавров стал героем анекдота
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
Главная / Политика

"Это будет поражение России": Кедми озвучил самый пессимистичный сценарий

01 февраля 2022, 15:45  •  363 • Политика
Известный израильский политолог Яков Кедми озвучил самый пессимистичный сценарий политического противостояния России и США. "Это будет поражение России", - предупредил он.
Кедми, выступая в программе "Соловьёв live", отметил, что в настоящее время решается вопрос будущего России. Если она сможет продавить свои интересы и добиться гарантий по безопасности, это укрепит её позиции. Если потерпит неудачу - это может быть началом конца для страны.
Если России не удастся добиться успеха, это будет означать поражение нынешней политики России, личное поражение президента, что скажется и на устойчивости власти, и на будущем России. Неуспех России ставит под угрозу существование России как государства,
- считает эксперт.
Пока что, по словам Кедми, Россия добилась неплохих результатов. Она построила устойчивую экономику, которая не рухнула, несмотря на кризис и санкции, сформировала устойчивую власть и добилась больших успехов в области вооружения.
Израильский политолог полагает, что до лета произойдут события, которые определят, каким будет мировой порядок в ближайшем будущем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


363
Источник
Похожие новости
01 февраля 2022, 08:10
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
01 февраля 2022, 06:25
Госдеп США просчитался: Русские отказались "вставать по стойке смирно"
01 февраля 2022, 10:30
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического решения
01 февраля 2022, 08:10
Русский дипломат обнулил цифры постпреда США об армии России одним фактом об американцах
01 февраля 2022, 00:35
Почему Джонсон не смог позвонить Путину? Переговоры перенесены
01 февраля 2022, 10:30
Немцев насмешил "военный подарок" Берлина Киеву: Мем с Путиным стал вирусным
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 февраля 2022, 08:10
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
01 февраля 2022, 06:25
Госдеп США просчитался: Русские отказались "вставать по стойке смирно"
01 февраля 2022, 10:30
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического решен...
01 февраля 2022, 01:10
Договор России с Китаем и ввод войск ОДКБ на Украину. Депутат Рады спрогнозировал буд...
01 февраля 2022, 08:10
Русский дипломат обнулил цифры постпреда США об армии России одним фактом об американ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2022, 03:05
Как готовили покушение на Владимира Путина
26 января 2022, 02:15
Во Франции пошутили о войсках Путина в Париже за 15 дней. В России намекнули, что могут и быстрее
30 января 2022, 01:20
Киев всерьёз готовится к войне? Западное СМИ выдало секретную операцию спецслужб Украины
26 января 2022, 19:10
Тёмное царство: Казахстан поплатился за произвол над защитником русских
31 января 2022, 00:05
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
25 января 2022, 18:40
Кто дошутился до новой спецоперации ЧВК Вагнера
29 января 2022, 19:30
России дали две недели. Дальше – война?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.