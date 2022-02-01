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"Это будет поражение России": Кедми озвучил самый пессимистичный сценарий
01 февраля 2022, 15:45 • 363 • Политика
Известный израильский политолог Яков Кедми озвучил самый пессимистичный сценарий политического противостояния России и США. "Это будет поражение России", - предупредил он.
Кедми, выступая в программе "Соловьёв live", отметил, что в настоящее время решается вопрос будущего России. Если она сможет продавить свои интересы и добиться гарантий по безопасности, это укрепит её позиции. Если потерпит неудачу - это может быть началом конца для страны.
- считает эксперт.
Пока что, по словам Кедми, Россия добилась неплохих результатов. Она построила устойчивую экономику, которая не рухнула, несмотря на кризис и санкции, сформировала устойчивую власть и добилась больших успехов в области вооружения.
Израильский политолог полагает, что до лета произойдут события, которые определят, каким будет мировой порядок в ближайшем будущем.
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