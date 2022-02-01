"Это будет поражение России": Кедми озвучил самый пессимистичный сценарий

Известный израильский политолог Яков Кедми озвучил самый пессимистичный сценарий политического противостояния России и США. "Это будет поражение России", - предупредил он.

Кедми, выступая в программе "Соловьёв live", отметил, что в настоящее время решается вопрос будущего России. Если она сможет продавить свои интересы и добиться гарантий по безопасности, это укрепит её позиции. Если потерпит неудачу - это может быть началом конца для страны.

Если России не удастся добиться успеха, это будет означать поражение нынешней политики России, личное поражение президента, что скажется и на устойчивости власти, и на будущем России. Неуспех России ставит под угрозу существование России как государства,

- считает эксперт.

Пока что, по словам Кедми, Россия добилась неплохих результатов. Она построила устойчивую экономику, которая не рухнула, несмотря на кризис и санкции, сформировала устойчивую власть и добилась больших успехов в области вооружения.

Израильский политолог полагает, что до лета произойдут события, которые определят, каким будет мировой порядок в ближайшем будущем.