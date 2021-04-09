"Это будет партизанская война": Ляшко "начистил ствол" после Кравчука

Одиозный украинский политик лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сразу после заявления первого украинского президента Леонида Кравчука пригрозил России и заявил, что уже "начистил ствол". "Это будет партизанская война", - пообещал он.

"Леонид Макарович в эфире у Голованова говорил, что у него оружие начищено… Я хочу сказать - моё тоже начищено. И не один ствол!" - сказал он в эфире украинского телевидения.

По словам политика, если русские войска зайдут на Украину, хотя бы один военный, то он якобы в тот же момент будет на границе "с десятком стволов и с десятком единомышленников".

"И я уверен, что это будет партизанская война. Когда Наполеон или Гитлер напал, на Черниговщине от старого до молодого - кто на фронт, кто в партизаны пошёл", - сказал он, пообещав русским "горящую землю под ногами".

Ранее Леонид Кравчук "взъелся" на теоретического русского парашютиста после вопроса украинского журналиста Гордона о том, стал ли бы он применять личное оружие, "если кто-то с парашютами начнёт спрыгивать возле его дома с русскими флагами". В ответ Кравчук признался, что, несмотря на наличие охраны, у него есть настоящий боевой пистолет, которым он воспользуется в случае необходимости.

"Я говорю: я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага", - сказал он, отметив, что "не приглашал" врага "к себе на порог".

"Я его убью, как только он появится", - сказал он, отметив, что его не интересуют последствия.