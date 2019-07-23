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"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугали немецкие СМИ

23 июля 2019, 05:39  •  259 • В мире
Победа, одержанная партией Зеленского "Слуга народа" может оказаться очень опасной для Европы: это может означать "будущий компромисс с Кремлем" и, как следствие, улучшение отношений с Россией.
Об этом говорится в материале Филиппа Фрица, опубликованном немецкий изданием Die Welt. С 1991 года, отмечает автор, ни один президент и ни одна партия не получала такого мандата, как Зеленский и его "Слуга народа".
Да и второй по числу отданных голосов неожиданно для европейцев стала пророссийская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", набравшая на парламентских выборах чуть менее 13% голосов избирателей. По словам лидера этой партии Юрия Бойко, итоги голосования показывают, что "кризисная Украина" уверенно возвращается к мирному пути.
Что же опасного увидел в этом немецкий обозреватель?
Фриц отмечает, что на Украине, как и в Европе, заметна одна тенденция: к власти приходят не профессионалы, а "любители". Кроме того, все более громкой становится критика в адрес элит. Ведь и шоумен Владимир Зеленский смог победить на президентских выборах именно не волне общего недовольства жителей Украина. А выборы в парламент еще больше укрепили его позиции – поддержка населения, оказанная "Слуге народа", была "просто рекордной".
Угрозой же для Европы является прежде всего то, что партия президента Украины обращается "во всем слоям общества, а не к какой-то определенной клиентуре, продвигая чьи-то конкретные интересы".
Кроме того, отмечает автор, жители Украины за пять лет заметно устали от войны на Донбассе, так что, президенту Зеленскому этот факт придется тоже учитывать. А это значит, что его политика, в отличие от "линии, проводимой Петром Порошенко", будет строиться и на интересах украинцев, которые ждут завершения военных действий на юго-востоке страны.
Из этого Филипп Фриц делает вывод: Зеленский по вопросу Донбасса пойдет на компромисс с Россией, а это значит, что в Европе "можно успешно перекраивать границы", а "Путин расширит свое влияние" и будет стремиться "с эскалации".
Напомним, на Украине обработано уже 85% бюллетеней, и результаты пятерки партий будущей Верховной рады уже изменятся незначительно. В лидерах предсказуемо оказалась партия Владимира Зеленского "Слуга народа", следом "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос".

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