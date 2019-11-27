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"Это будет Нобелевская по физике": В Рунете нашли серьёзный просчёт в газовых планах Украины

27 ноября 2019, 02:24  •  88 • В мире
Пользователи Сети высмеяли планы Украины воровать транзитный русский газ и закачивать его в подземные хранилища. Если контракта на транзит не будет, то и газ закончится. В Сети указали на просчёт украинской стороны. В Рунете комментируют, что украинцы заслужат "Нобелевскую премию по физике".
В Рунете нашли серьёзный просчёт в планах Украины. В Сети написали, что, возможно, с 1 января стране будет уже нечего воровать.
"В случае отсутствия контракта с Россией на транзит газа Украина будет с 1 января закачивать газ в свои хранилища. Ну про то, что воровать они мастера, все в курсе, только дело в том, что с 1 января может не быть никакого транзита, а стало быть, и газа, который можно украсть", - написал в Twitter "Голос Мордора".
"Это будет Нобелевская премия по физике. Отбирать и закачивать газ одновременно не могла ещё ни одна ГТС", - прокомментировал пользователь @vrgyBRU7ZPRYuFC.
"На Украине пригрозили закачивать транзитный газ из РФ в подземные хранилища. Украинская сторона объясняет, мол, это вынужденная мера. Голубое топливо будут прятать в некие схроны, чтобы проучить "неопределённого собственника". А ранее транзитный газ называли в Киеве не иначе как "контрабандой".
"Нафтогаз Украины" уже начиная с нового года собрался перенаправлять транзитный газ из России в подземные хранилища на территории страны. Отмечается, что это будет сделано, если газ будет приходить в Незалежную без надлежащего контракта.
1 января 2020 года истекает срок действующего транзитного соглашения между Россией и Украиной. "Газпром" уже направил "Нафтогазу" предложение о продлении контракта на год, однако украинская сторона настаивает на долгосрочном соглашении.

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