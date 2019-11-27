"Это будет Нобелевская по физике": В Рунете нашли серьёзный просчёт в газовых планах Украины

В Рунете нашли серьёзный просчёт в планах Украины. В Сети написали, что, возможно, с 1 января стране будет уже нечего воровать.

"В случае отсутствия контракта с Россией на транзит газа Украина будет с 1 января закачивать газ в свои хранилища. Ну про то, что воровать они мастера, все в курсе, только дело в том, что с 1 января может не быть никакого транзита, а стало быть, и газа, который можно украсть", - написал в Twitter "Голос Мордора".

"Это будет Нобелевская премия по физике. Отбирать и закачивать газ одновременно не могла ещё ни одна ГТС", - прокомментировал пользователь @vrgyBRU7ZPRYuFC.

"На Украине пригрозили закачивать транзитный газ из РФ в подземные хранилища. Украинская сторона объясняет, мол, это вынужденная мера. Голубое топливо будут прятать в некие схроны, чтобы проучить "неопределённого собственника". А ранее транзитный газ называли в Киеве не иначе как "контрабандой".

"Нафтогаз Украины" уже начиная с нового года собрался перенаправлять транзитный газ из России в подземные хранилища на территории страны. Отмечается, что это будет сделано, если газ будет приходить в Незалежную без надлежащего контракта.

1 января 2020 года истекает срок действующего транзитного соглашения между Россией и Украиной. "Газпром" уже направил "Нафтогазу" предложение о продлении контракта на год, однако украинская сторона настаивает на долгосрочном соглашении.