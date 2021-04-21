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"Это будет не протест": Дважды "кинутые" украинцы сметут всё и вся – эксперт

21 апреля 2021, 08:10  •  313 • Политика
Дважды "кинутые" своим де правительством украинцы больше не будут устраивать "майданы" и подобные акции. По словам украинского эксперта Валентина Землянского, "это будет не протест", они просто сметут всё и вся.
По мнению эксперта, ухудшение социально-экономической ситуации на Украине приведёт к "бессмысленному и беспощадному" бунту в стране. Он отметил, что на Украине уже давно не идет речи о достоинстве. Он напомнил о том, что протестующих в 2013 году заранее предупреждали о том, что страна погрязнет в нищете, потому что перед кураторами стояли и стоят "совершенно другие задачи", которые решаются "в ущерб населению, живущему здесь, потому что население перестанет быть наивысшим социальным приоритетом для государства".
По словам Землянского, в стране уже не осталось людей, которые верят в "майдан".
"Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет "майдан", это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся", - сказал он, отметив, что сметать будут всех "без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был".
Эксперт также добавил, что сегодня уже все украинцы понимают, что их уже дважды "кинули" - сначала в 2014-м, затем после президентских выборов 2019 года.

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