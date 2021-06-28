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"Это будет момент истины": Обратный маршрут британского эсминца вскроет правду - Киселёв
28 июня 2021, 19:05 • 53 • Политика
Названы две версии утечки документов Минобороны Британии о маршруте эсминца через русские территориальные воды. Обратный маршрут корабля раскроет правду, считает Дмитрий Киселёв. "Это будет момент истины", - отметил он.
История с найденными на автобусной остановке секретными документами Минобороны Великобритании могла быть спланированной акцией спецслужб, считает вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров. Версию прокомментировал русский журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв.
Речь идёт о документах британских военных, которые доказывают, что инцидент с эсминцем у берегов Крыма был спланированной провокацией. Её целью, как следует из материалов, было показать Киеву, что Лондон признаёт воды вокруг Крыма украинскими.
- высказал версию Владимир Винокуров в комментарии для РИА Новости.
Он добавил, что такой ход вполне в духе британской внешней политики. При этом эксперт не исключил, что случившееся может быть и обычной безалаберностью британских чиновников.
прокомментировал Дмитрий Киселёв в своём Telegram-канале.
Напомним, что британское военное ведомство отрицает факт предупредительной стрельбы по эсминцу после захода в территориальные воды России. При этом видео журналиста "Би-би-си" и записи русских военных подтверждают факт предупредительного огня по кораблю.
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