"Это будет момент истины": Обратный маршрут британского эсминца вскроет правду - Киселёв

Названы две версии утечки документов Минобороны Британии о маршруте эсминца через русские территориальные воды. Обратный маршрут корабля раскроет правду, считает Дмитрий Киселёв. "Это будет момент истины", - отметил он.

История с найденными на автобусной остановке секретными документами Минобороны Великобритании могла быть спланированной акцией спецслужб, считает вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров. Версию прокомментировал русский журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв.

Речь идёт о документах британских военных, которые доказывают, что инцидент с эсминцем у берегов Крыма был спланированной провокацией. Её целью, как следует из материалов, было показать Киеву, что Лондон признаёт воды вокруг Крыма украинскими.

Это спланированная акция спецслужб с целью показать, как Великобритания выполняет свои обязательства по отношению к Украине - с их точки зрения, честно,

- высказал версию Владимир Винокуров в комментарии для РИА Новости.

Он добавил, что такой ход вполне в духе британской внешней политики. При этом эксперт не исключил, что случившееся может быть и обычной безалаберностью британских чиновников.

Интересно, каким маршрутом британский эсминец Defender будет возвращаться обратно из Батуми... А что? Они же не слышали предупредительной стрельбы и тонны сброшенных бомб по курсу... Да и, по их мнению, ничего не нарушали... Это будет момент истины,

прокомментировал Дмитрий Киселёв в своём Telegram-канале.

Напомним, что британское военное ведомство отрицает факт предупредительной стрельбы по эсминцу после захода в территориальные воды России. При этом видео журналиста "Би-би-си" и записи русских военных подтверждают факт предупредительного огня по кораблю.