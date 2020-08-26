"Это будет коллапс": Зеленский запретил хасидам праздновать еврейский Новый год в Умани

Зеленский встретился с раввинами Украины, после чего сообщил о запрете хасидам посещать город Умань в Черкасской области. Такие ограничительные меры введены по просьбе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Информация об этом появилась на официальном сайте президента Украины.

Близится еврейский Новый год Рош ха-Шана, но весь мир продолжает бороться с пандемией коронавируса. Власти Украины решили, что большие скопления людей в честь праздника спровоцируют рост количества новых случаев в несколько раз.

"Массовое празднование Рош ха-Шана приведёт к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс на Украине, потом это будет коллапс в других странах", - считает Владимир Зеленский.

Из Израиля на Украину на еврейский Новый год приезжает около восьми тысяч человек. В Умани располагается могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава. Именно поэтому хасиды традиционно на Рош ха-Шана устремляются туда для паломничества.