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"Это будет коллапс": Зеленский запретил хасидам праздновать еврейский Новый год в Умани

26 августа 2020, 23:55  •  80 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский запретил хасидам праздновать Новый год в Умани Черкасской области. "Это будет коллапс", - произнёс он и назвал главную причину принятых мер.
Зеленский встретился с раввинами Украины, после чего сообщил о запрете хасидам посещать город Умань в Черкасской области. Такие ограничительные меры введены по просьбе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Информация об этом появилась на официальном сайте президента Украины.
Близится еврейский Новый год Рош ха-Шана, но весь мир продолжает бороться с пандемией коронавируса. Власти Украины решили, что большие скопления людей в честь праздника спровоцируют рост количества новых случаев в несколько раз.
"Массовое празднование Рош ха-Шана приведёт к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс на Украине, потом это будет коллапс в других странах", - считает Владимир Зеленский.
Из Израиля на Украину на еврейский Новый год приезжает около восьми тысяч человек. В Умани располагается могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава. Именно поэтому хасиды традиционно на Рош ха-Шана устремляются туда для паломничества.

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