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"Это будет катастрофа": Глава Минобороны Украины запугивает Европу кровью и беженцами
20 января 2022, 16:45 • 156 • Политика
Глава Минобороны Украины заявил, что в случае "вторжения России" будет много крови и беженцев. "Это будет катастрофа для Европы. Ведь эта война не только на востоке Украины. Она направляется на восток Европы", - заявил он.
Украина сможет сдержать "агрессию России", но будет "много крови" и будут беженцы. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британскому ВВС.
Речь идёт о "вторжении России на Украину", которого ждут ещё с декабря прошлого года и которое всё никак не происходит и не происходит. Запад всё время сдвигает сроки и обещает, что ещё чуть-чуть - и начнётся.
- запугивает глава Минобороны Украины в интервью британскому СМИ.
При этом он выразил уверенность в том, что Украина сможет сдержать "агрессию России".
Напомним, что ранее Великобритания передала Украине летальное оружие в виде противотанковых комплексов. В свою очередь, США заявили о том, что будут готовить и вооружать на Украине силы сопротивления России "в случае вторжения".
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