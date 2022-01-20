"Это будет катастрофа": Глава Минобороны Украины запугивает Европу кровью и беженцами

Глава Минобороны Украины заявил, что в случае "вторжения России" будет много крови и беженцев. "Это будет катастрофа для Европы. Ведь эта война не только на востоке Украины. Она направляется на восток Европы", - заявил он.

Украина сможет сдержать "агрессию России", но будет "много крови" и будут беженцы. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британскому ВВС.

Речь идёт о "вторжении России на Украину", которого ждут ещё с декабря прошлого года и которое всё никак не происходит и не происходит. Запад всё время сдвигает сроки и обещает, что ещё чуть-чуть - и начнётся.

Будет много крови, будут беженцы, это будет катастрофа для Европы. Ведь эта война не только на востоке Украины. Она направляется на восток Европы,

- запугивает глава Минобороны Украины в интервью британскому СМИ.

При этом он выразил уверенность в том, что Украина сможет сдержать "агрессию России".

Напомним, что ранее Великобритания передала Украине летальное оружие в виде противотанковых комплексов. В свою очередь, США заявили о том, что будут готовить и вооружать на Украине силы сопротивления России "в случае вторжения".